Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28343158/
5 января 2017, 19:57 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Гарт: Саночница Иванова могла побороться за золото чемпионата Европы во 2-й попытке

Россиянка Татьяна Иванова, теоретически, могла побороться и за золото чемпионата Европы по санному спорту, если бы не отменили вторую попытку, однако и серебряную медаль можно считать успехом, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Иванова в четверг стала серебряным призером чемпионата Европы в Кенигзее (Германия), совмещенном с этапом Кубка мира. Итоговые места из-за сильного снегопада были распределены по результатам первой попытки. Иванова (51,329) заняла второе место, победу одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (51,178), третье место заняла еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер (51,433).

«Отрыв небольшой, поэтому, кто знает, возможно, Татьяна смогла бы побороться и за золото, — сказала Гарт корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Но не нужно гневаться, потому что результат, на самом деле, классный. Все-таки на немецкой трассе, среди немок очень тяжело претендовать на победу. Погода тяжелая, пурга, все засыпало снегом, Тане было нелегко. Безусловно, это успех».

«Помогли, скорее, тренировки долгие и упорные, а не “русская” погода. Таня сейчас вышла на очень высокий уровень, показывает стабильный результат, а это работа не одного года. Поэтому нынешнее серебро — ожидаемый и желанный результат», — добавила собеседница агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Демченко: Серебро саночницы Ивановой на ЧЕ является очень хорошим результатом

Серебряная медаль чемпионата Европы 2017 года, завоеванная российской саночницей Татьяной Ивановой, является результатом целенаправленной и плодотворной работы, это очень хороший результат, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года