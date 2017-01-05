Гарт: Саночница Иванова могла побороться за золото чемпионата Европы во 2-й попытке
Россиянка Татьяна Иванова, теоретически, могла побороться и за золото чемпионата Европы по санному спорту, если бы не отменили вторую попытку, однако и серебряную медаль можно считать успехом, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
Иванова в четверг стала серебряным призером чемпионата Европы в Кенигзее (Германия), совмещенном с этапом Кубка мира. Итоговые места
«Отрыв небольшой, поэтому, кто знает, возможно, Татьяна смогла бы побороться и за золото, — сказала Гарт корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Но не нужно гневаться, потому что результат, на самом деле, классный.
«Помогли, скорее, тренировки долгие и упорные, а не “русская” погода. Таня сейчас вышла на очень высокий уровень, показывает стабильный результат, а это работа не одного года. Поэтому нынешнее серебро — ожидаемый и желанный результат», — добавила собеседница агентства.
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