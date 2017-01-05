Гарт: Саночница Иванова могла побороться за золото чемпионата Европы во 2-й попытке

Иванова в четверг стала серебряным призером чемпионата Европы в Кенигзее (Германия), совмещенном с этапом Кубка мира. Итоговые места из-за сильного снегопада были распределены по результатам первой попытки. Иванова (51,329) заняла второе место, победу одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (51,178), третье место заняла еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер (51,433).

«Отрыв небольшой, поэтому, кто знает, возможно, Татьяна смогла бы побороться и за золото, — сказала Гарт корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Но не нужно гневаться, потому что результат, на самом деле, классный. Все-таки на немецкой трассе, среди немок очень тяжело претендовать на победу. Погода тяжелая, пурга, все засыпало снегом, Тане было нелегко. Безусловно, это успех».

«Помогли, скорее, тренировки долгие и упорные, а не “русская” погода. Таня сейчас вышла на очень высокий уровень, показывает стабильный результат, а это работа не одного года. Поэтому нынешнее серебро — ожидаемый и желанный результат», — добавила собеседница агентства.