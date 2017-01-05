Демченко: Серебро саночницы Ивановой на ЧЕ является очень хорошим результатом
Серебряная медаль чемпионата Европы 2017 года, завоеванная российской саночницей Татьяной Ивановой, является результатом целенаправленной и плодотворной работы, это очень хороший результат, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.
Иванова в четверг стала серебряным призером чемпионата Европы в Кенигзее (Германия), совмещенном с этапом Кубка мира. Итоговые места
«Три девочки выступали на чемпионате Европы: Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Поскольку Татьяна в том году на чемпионате мира была бронзовым призером, от нее и ожидали (награды), работали на то, чтобы она могла выиграть медаль на чемпионате Европы. Все хорошо, работаем, серебряная медаль на чемпионате Европы — это очень хороший результат», — заявил Демченко по телефону.
«Снегопад был очень сильный, поэтому отменили второй заезд, это очень опасно для спортсменов», — отметил специалист.
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