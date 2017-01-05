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5 января 2017, 19:32 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Демченко: Серебро саночницы Ивановой на ЧЕ является очень хорошим результатом

Серебряная медаль чемпионата Европы 2017 года, завоеванная российской саночницей Татьяной Ивановой, является результатом целенаправленной и плодотворной работы, это очень хороший результат, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Иванова в четверг стала серебряным призером чемпионата Европы в Кенигзее (Германия), совмещенном с этапом Кубка мира. Итоговые места из-за сильного снегопада были распределены по результатам первой попытки. Иванова заняла второе место, победу одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер, третье место заняла еще одна представительница Германии Татьяна Хюфнер.

«Три девочки выступали на чемпионате Европы: Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Поскольку Татьяна в том году на чемпионате мира была бронзовым призером, от нее и ожидали (награды), работали на то, чтобы она могла выиграть медаль на чемпионате Европы. Все хорошо, работаем, серебряная медаль на чемпионате Европы — это очень хороший результат», — заявил Демченко по телефону.

«Снегопад был очень сильный, поэтому отменили второй заезд, это очень опасно для спортсменов», — отметил специалист.
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