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5 января 2017, 18:43 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночница Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на чемпионате Европы по санному спорту, который стартовал в четверг в немецком Кенигзее. Россиянка показала результат 51,329 секунды.

Россиянка уступила только двукратной олимпийской чемпионке немке Гайзенбергер. Увеличить
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Из-за сложных метеоусловий по решению организаторов соревнований победитель определялся по результатам одной попытки, а не двух.

Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии.

Золото европейского первенства завоевала двукратная олимпийская чемпионка представительница Германии Натали Гайзенбергер (51,178). Третьей стала другая немецкая саночница Татьяна Хюфнер (51,433). Те же места призеры чемпионата Европы заняли и в итоговом зачете этапа Кубка мира.

Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира сезона-2015/16 россиянка Виктория Демченко с результатом 52,109 балла заняла 10-е место (15-е — на этапе Кубка мира), Екатерина Батурина (52,600) — 16-е (21).

В пятницу будут разыграны награды в мужских одиночных заездах и командной гонке.
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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Победители сочинского этапа Кубка мира-2015/16 в эстафете Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли шестое место в соревнованиях саней-двоек на чемпионате Европы в немецком Кенигзее. Россияне по сумме двух попыток показали результат 1 минута 42,915 секунды.
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