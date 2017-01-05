Саночница Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы

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Из-за сложных метеоусловий по решению организаторов соревнований победитель определялся по результатам одной попытки, а не двух.

Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии.

Золото европейского первенства завоевала двукратная олимпийская чемпионка представительница Германии Натали Гайзенбергер (51,178). Третьей стала другая немецкая саночница Татьяна Хюфнер (51,433). Те же места призеры чемпионата Европы заняли и в итоговом зачете этапа Кубка мира.

Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира сезона-2015/16 россиянка Виктория Демченко с результатом 52,109 балла заняла 10-е место (15-е — на этапе Кубка мира), Екатерина Батурина (52,600) — 16-е (21).

В пятницу будут разыграны награды в мужских одиночных заездах и командной гонке.