Саночники Богданов и Медведев стали шестыми в двойках на чемпионате Европы
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Победители сочинского этапа Кубка мира-2015/16 в эстафете Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли шестое место в соревнованиях
саней-двоек на чемпионате Европы в немецком Кенигзее. Россияне по сумме двух попыток показали результат 1 минута 42,915 секунды.
Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии. В итоговом протоколе этапа Кубка мира в Кенигзее Богданов и Медведев находятся на седьмом месте.
Золото европейского первенства завоевали представители Германии Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (1.41, 575), двукратные олимпийские чемпионы. Второе и третье места также заняли немецкие саночники — серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (1.41, 645) и Робин Йоханнес Гейнеке/Давид Гамм (1.42,357) соответственно. Те же места призеры чемпионата Европы заняли и на этапе Кубка мира.
Серебряные призеры Олимпиады-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов с результатом 1.43,827 заняли девятое место (12-е — на этапе Кубка мира), Владислав Южаков/Юрий Прохоров (1.44,062) — 13-е (16).
В четверг будут разыграны также награды в соревнованиях у женщин. 6 января состоятся мужские одиночные заезды и командная гонка.
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