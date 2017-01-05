Саночники Богданов и Медведев стали шестыми в двойках на чемпионате Европы

Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии. В итоговом протоколе этапа Кубка мира в Кенигзее Богданов и Медведев находятся на седьмом месте.

Золото европейского первенства завоевали представители Германии Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (1.41, 575), двукратные олимпийские чемпионы. Второе и третье места также заняли немецкие саночники — серебряные призеры чемпионата мира — 2016 Тони Эггерт/Саша Бенекен (1.41, 645) и Робин Йоханнес Гейнеке/Давид Гамм (1.42,357) соответственно. Те же места призеры чемпионата Европы заняли и на этапе Кубка мира.

Серебряные призеры Олимпиады-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов с результатом 1.43,827 заняли девятое место (12-е — на этапе Кубка мира), Владислав Южаков/Юрий Прохоров (1.44,062) — 13-е (16).

В четверг будут разыграны также награды в соревнованиях у женщин. 6 января состоятся мужские одиночные заезды и командная гонка.