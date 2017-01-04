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4 января 2017, 17:20 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Определен окончательный состав сборной России на ЧЕ по санному спорту в Германии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Завершившийся в среду в немецком Кенигзее этап Кубка наций окончательно определил состав сборной России по санному спорту на стартующий 5 января чемпионат Европы. Как сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта, в соревнованиях не примет участие Екатерина Катникова, неудачно выступившая на этапе Кубка наций, который являлся отборочным на континентальное первенство.

В соревнованиях саней-двоек, которые откроют 5 января чемпионат Европы, выступят три российских экипажа: серебряные призеры Игр-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов, а также Андрей Богданов/Андрей Медведев и Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

В женском турнире, который также пройдет 5 января, примут участие бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. В соревнованиях на одноместных санях у мужчин, запланированных на 6 января, выступят чемпион мира 2015 года Семен Павличенко, лидер текущего розыгрыша Кубка мира Роман Репилов, а также Степан Федоров, Максим Аравин и Александр Горбацевич.

В программу чемпионата Европы, который одновременно является этапом Кубка мира, входит также эстафетная гонка. Она состоится 6 января, и состав на нее будет определяться по итогам личных заездов.
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