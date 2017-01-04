Определен окончательный состав сборной России на ЧЕ по санному спорту в Германии

В соревнованиях саней-двоек, которые откроют 5 января чемпионат Европы, выступят три российских экипажа: серебряные призеры Игр-2014 в эстафете Александр Денисьев и Владислав Антонов, а также Андрей Богданов/Андрей Медведев и Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

В женском турнире, который также пройдет 5 января, примут участие бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. В соревнованиях на одноместных санях у мужчин, запланированных на 6 января, выступят чемпион мира 2015 года Семен Павличенко, лидер текущего розыгрыша Кубка мира Роман Репилов, а также Степан Федоров, Максим Аравин и Александр Горбацевич.

В программу чемпионата Европы, который одновременно является этапом Кубка мира, входит также эстафетная гонка. Она состоится 6 января, и состав на нее будет определяться по итогам личных заездов.