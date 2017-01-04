Определен окончательный состав сборной России на ЧЕ по санному спорту в Германии
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Завершившийся в среду в немецком Кенигзее этап Кубка наций окончательно определил состав сборной России по санному спорту на стартующий 5 января чемпионат Европы. Как сообщает
пресс-служба Международной федерации санного спорта, в соревнованиях не примет участие Екатерина Катникова, неудачно выступившая на этапе Кубка наций, который являлся отборочным на континентальное первенство.
В соревнованиях
В женском турнире, который также пройдет 5 января, примут участие бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Виктория Демченко. В соревнованиях на одноместных санях у мужчин, запланированных на 6 января, выступят чемпион мира 2015 года Семен Павличенко, лидер текущего розыгрыша Кубка мира Роман Репилов, а также Степан Федоров, Максим Аравин и Александр Горбацевич.
В программу чемпионата Европы, который одновременно является этапом Кубка мира, входит также эстафетная гонка. Она состоится 6 января, и состав на нее будет определяться по итогам личных заездов.
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