Российская саночница Иванова победила на этапе Кубка наций в Кенигзее
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова стала победительницей этапа Кубка наций в немецком Кенигзее.
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Победитель соревнований определялся по результатам одного заезда. Иванова показала результат 51,187 секунды. Второй была представительница Латвии Элиза Кауке (51,374), третьей — австрийская саночница Мириам Кастлунгер (51,417).
Еще одна россиянка Виктория Демченко, пропустившая
С 5 по 6 января в Кенигзее пройдет этап Кубка мира, в рамках которого будут разыграны медали чемпионата Европы.
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