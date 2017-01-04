Российская саночница Иванова победила на этапе Кубка наций в Кенигзее

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Победитель соревнований определялся по результатам одного заезда. Иванова показала результат 51,187 секунды. Второй была представительница Латвии Элиза Кауке (51,374), третьей — австрийская саночница Мириам Кастлунгер (51,417).

Еще одна россиянка Виктория Демченко, пропустившая из-за травмы руки первую половину сезона, в своем дебютном международном старте заняла 11-е место (52,415). Ее соотечественница Екатерина Катникова финишировала 14-й (52,551).

С 5 по 6 января в Кенигзее пройдет этап Кубка мира, в рамках которого будут разыграны медали чемпионата Европы.