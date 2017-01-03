Макарова: Федерация бобслея России уверена в невиновности отстраненных скелетонистов
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Елена Соболь. Федерация бобслея России (ФБР) не согласна с отстранением четырех российских скелетонистов и уверена в их невиновности, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-атташе организации Анна Макарова.
В пятницу Международная федерация бобслея (IBSF) объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК. Макарова подтвердила «Р-Спорт», что уведомления об отстранении получили Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.
«Мы не согласны с решением, ждем комиссию, ждем выводов. Мы полностью уверены в невиновности наших спортсменов, поэтому спокойно работаем в том же режиме, что и работали. Пока спортсмены будут находиться с основной командой», — сказала Макарова по телефону.
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