Макарова: Федерация бобслея России уверена в невиновности отстраненных скелетонистов

В пятницу Международная федерация бобслея (IBSF) объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК. Макарова подтвердила «Р-Спорт», что уведомления об отстранении получили Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

«Мы не согласны с решением, ждем комиссию, ждем выводов. Мы полностью уверены в невиновности наших спортсменов, поэтому спокойно работаем в том же режиме, что и работали. Пока спортсмены будут находиться с основной командой», — сказала Макарова по телефону.