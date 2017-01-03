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3 января 2017, 15:29 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

ФБР: Замен на этапе КМ по скелетону в сборной РФ в связи с отстранениями не будет

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Замен в российской сборной на этап Кубка мира по скелетону в Альтенберге в связи с временным отстранением спортсменов не будет, сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-атташе Федерации бобслея России (ФБР) Анна Макарова.

В пятницу IBSF объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием МОК.

«Временно отстранены на время расследования Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына. Нет, замен на этапе Кубка мира не будет. Основная команда выехала на тренировочные сборы в полном составе и находится в Альтенберге вместе с ребятами. Пока да, (выступят только трое спортсменов)», — сказала Макарова по телефону.

Она также добавила, что Потылицына, которая была заявлена для участия в Интерконтинентальном кубке, также отправится с командой. «Ольга Потылицына полетит 4 числа на Интерконтинентальный кубок и тоже будет находиться с командой», — отметила собеседница агентства.
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