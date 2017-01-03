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3 января 2017, 14:03 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Федерация бобслея России обнародовала фамилии четырех отстраненных скелетонистов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

<em>МОСКВА 3 января. /ТАСС/.</em> Олимпийский чемпион 2014 года по <span class=error>скелетону</span> Александр <span class=error>Третьяков</span> бронзовый призер Игр Елена <span class=error>Никитина</span> а также Ольга Потылицына и Мария <span class=error>Орлова</span> временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и <span class=error>скелетона</span> (<span class=error>ИБСФ</span>). Об этом сообщила ТАСС <nobr>пресс-атташе</nobr> Федерации бобслея России Анна <span class=error>Макарова</span>. Увеличить
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«Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами», — заметила Макарова.

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6—7 января) и Винтерберге (14—15 января). После двух прошедших этапов Третьяков является лидером Кубка мира.
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