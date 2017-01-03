Федерация бобслея России обнародовала фамилии четырех отстраненных скелетонистов
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ). Об этом сообщила ТАСС
пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
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«Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами», — заметила Макарова.
Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.
Отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (
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