Федерация бобслея России обнародовала фамилии четырех отстраненных скелетонистов

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«Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами», — заметила Макарова.

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.