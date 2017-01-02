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2 января 2017, 18:36 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

FIS подтвердила отмену этапа Кубка мира по сноуборду в Казани

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани по финансовым причинам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«Оба соревнования были отменены по финансовым причинам, — говорится в сообщении. — Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты».

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому должен был состояться в Казани 24—26 февраля.
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