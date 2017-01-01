Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28318777/
1 января 2017, 14:46 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Скелетонистка Никитина не получала документов о временном отстранении от соревнований

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи скелетонистка Елена Никитина не получала уведомления о временном отстранении от соревнований. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

<em>МОСКВА 1 января. /ТАСС/. </em>Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи скелетонистка Елена <span class=error>Никитина</span> не получала уведомления о временном отстранении от соревнований. Об этом спортсменка заявила ТАСС. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила об отстранении с 30 декабря 2016 года четверых российских скелетонистов от соревнований по подозрению в употреблении запрещенных веществ во время проведения Олимпийских игр 2014 года.

«Мне не приходили документы (об отстранении от соревнований)», — сказала Никитина.

Основанием стало решение Международного олимпийского комитета, который после публикации второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявил о начале дисциплинарного расследования в отношении 28 российских спортсменов. После сообщения IBSF Федерация бобслея России заявила, что не согласна с решением и оставляет за собой право на ответные шаги.

В соревнованиях по скелетону на Играх в Сочи российские спортсмены выиграли две медали: Александр Третьяков стал чемпионом, Никитина завоевала бронзовую награду. В состав российской команды также входили Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Ранее Международный союз биатлонистов отстранил двукратную серебряную медалистку Сочи Ольгу Вилухину и ее партнершу по команде Яну Романову, которая также завоевала серебро в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014. Международная федерация лыжных видов спорта объявила об отстранении шестерых российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Игр 2014 года Александр Легков и серебряный медалист ОИ-2014 Максим Вылегжанин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Зубков: У меня нет информации об отстранённых российских скелетонистах

Президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков сообщил, что вся сборная России готовится к выступлениям, несмотря на информацию о возможной дисквалификации скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной в связи с допинговым скандалом.
Еще 7 новостей  Все новости
1 января

Скелетонистка Никитина не получала документов о временном отстранении от соревнований

Российские паралимпийцы надеются на допуск к соревнованиям в 2017 году

Главная задача FIAS на 2017 год - увеличение количества стран, развивающих самбо