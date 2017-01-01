Скелетонистка Никитина не получала документов о временном отстранении от соревнований

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В пятницу Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила об отстранении с 30 декабря 2016 года четверых российских скелетонистов от соревнований по подозрению в употреблении запрещенных веществ во время проведения Олимпийских игр 2014 года.

«Мне не приходили документы (об отстранении от соревнований)», — сказала Никитина.

Основанием стало решение Международного олимпийского комитета, который после публикации второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена объявил о начале дисциплинарного расследования в отношении 28 российских спортсменов. После сообщения IBSF Федерация бобслея России заявила, что не согласна с решением и оставляет за собой право на ответные шаги.

В соревнованиях по скелетону на Играх в Сочи российские спортсмены выиграли две медали: Александр Третьяков стал чемпионом, Никитина завоевала бронзовую награду. В состав российской команды также входили Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Ранее Международный союз биатлонистов отстранил двукратную серебряную медалистку Сочи Ольгу Вилухину и ее партнершу по команде Яну Романову, которая также завоевала серебро в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014. Международная федерация лыжных видов спорта объявила об отстранении шестерых российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Игр 2014 года Александр Легков и серебряный медалист ОИ-2014 Максим Вылегжанин.