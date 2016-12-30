Зубков: У меня нет информации об отстранённых российских скелетонистах
Президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков сообщил, что вся сборная России готовится к выступлениям, несмотря на информацию о возможной дисквалификации скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной в связи с допинговым скандалом.
«Мы, конечно, полностью не согласны с этим решением и полностью на стороне спортсменов. Мы в полном контакте с IBSF. Будем досконально разбираться по этому вопросу. Стараемся как можно активнее включиться в этот процесс обсуждения и минимизировать те потери, которые предугадывались на сегодняшний день. Я не имею информации о названных спортсменах. На сайте федерации указано количество — четверо спортсменов, но фамилии не называются до того момента, пока не завершится расследование. Команда готовится, выезжает, а решение будет принято уже после Нового года», — отметил Зубков в эфире программы «Все на матч».
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