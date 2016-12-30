Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28311682/
30 декабря 2016, 23:24 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Зубков: У меня нет информации об отстранённых российских скелетонистах

Президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков сообщил, что вся сборная России готовится к выступлениям, несмотря на информацию о возможной дисквалификации скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной в связи с допинговым скандалом.

«Мы, конечно, полностью не согласны с этим решением и полностью на стороне спортсменов. Мы в полном контакте с IBSF. Будем досконально разбираться по этому вопросу. Стараемся как можно активнее включиться в этот процесс обсуждения и минимизировать те потери, которые предугадывались на сегодняшний день. Я не имею информации о названных спортсменах. На сайте федерации указано количество — четверо спортсменов, но фамилии не называются до того момента, пока не завершится расследование. Команда готовится, выезжает, а решение будет принято уже после Нового года», — отметил Зубков в эфире программы «Все на матч».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Скелетонисты Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына отстранены IBSF

Скелетонисты Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына отстранены IBSF

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова в связи с расследованием МОК, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена