Шнайдер: Если докажут, что российские скелетонисты применяли допинг, это катастрофа

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в пятницу сообщила, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстранила четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года. По информации «Р-Спорт», отстранены чемпион Игр Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ-2014 Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов, который уже завершил карьеру.

«Да, безусловно, это катастрофа, — сказал Шнайдер по телефону в ответ на вопрос, будет ли катастрофой, если вина российских скелетонистов будет доказана. — Это большая катастрофа для всего нашего вида спорта. Я бы хотел, чтобы было расследование о допинге, у меня есть такая мечта, чтобы не только обвиняли Россию, но с той же энергичностью занимались контролем и всего остального мира. Программы расследований в других странах должны проходить с теми же усилиями, с какими сейчас хотят наказать Россию. Потому что другие страны позволяют допинг, позволяют использовать разные медикаменты, а это неправильно».

«Но если был допинг, это будет катастрофа, это будет нечестно. Я точно знаю, что атлеты серьезно готовились к Играм, и каждый делал все лучшее, на что был способен, работал, не покладая рук. Но, как я уже говорил, моя мечта — чтобы контроль для всех без исключения был одинаков по поводу медикаментов, которые они употребляют. Мне кажется, что сейчас расследование проводится неравномерно по отношению к другим, это говорит о том, что спорт вовлечен в политику», — добавил собеседник агентства.