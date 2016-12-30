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30 декабря 2016, 15:25 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Скелетонисты Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына отстранены IBSF

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова в связи с расследованием МОК, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Скелетонисты Третьяков Никитина Орлова и Потылицына отстранены IBSF - Фото Увеличить
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МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. 9 декабря была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Игр-2014. На Олимпиаде в Сочи Третьяков завоевал золото, а Елена Никитина — бронзу. Кроме них Россию в скелетоне на Играх в Сочи представляли еще четыре спортсмена — Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов.

Ранее IBSF сообщила, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года. Таким образом, пять из шести российских скелетонистов, выступавших на Играх-2014, временно отстранены на данный момент.
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МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Если докажут, что российские скелетонисты применяли допинг, это будет катастрофой для спорта; они серьезно, не покладая рук, готовились к Олимпиаде 2014 года в Сочи, заявил агентству «Р-Спорт» бывший старший тренер сборной России немецкий специалист Вилли Шнайдер.
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