Скелетонисты Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына отстранены IBSF

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МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. 9 декабря была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Игр-2014. На Олимпиаде в Сочи Третьяков завоевал золото, а Елена Никитина — бронзу. Кроме них Россию в скелетоне на Играх в Сочи представляли еще четыре спортсмена — Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов.

Ранее IBSF сообщила, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года. Таким образом, пять из шести российских скелетонистов, выступавших на Играх-2014, временно отстранены на данный момент.