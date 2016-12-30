Четыре российских скелетониста отстранены из-за допинга на ОИ-2014

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Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

Сообщается, что отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерация бобслея России была проинформирована об этом решении.