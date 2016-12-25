Ирбе: Если бы не Дукурсы, русские продолжали бы обманывать и принимать допинг

«Параллели с 90-ми годами очевидны, сейчас людям также надо принимать решения и занимать одну или другую сторону, балансировать и вести себя, как будто ничего не происходит невозможно.



Тогда люди впервые почувствовали, что не надо бояться, что это время, когда надо говорить то, что чувствуешь — всех нас не схватишь и в ГУЛАГ не отправишь. Пропаганда достигла высокого уровня по всему миру, не только в России, то же самое происходит и в США, в Европе. Люди привыкли извиваться, особенно те, кто хочет быть поближе к политическим коридорам. Честь и хвала семье Дукурс, они назвали вещи своими именами.



У Дукурсов есть хребет. Это делает их крепкими, а результаты — долгосрочными. Если бы они не заявили о том, что думают, русские смогли бы продолжать в том же духе — обманывать, принимать допинг», — приводит слова Ирбе Мультимедийный новостной портал.