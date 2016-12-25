Татьяна Иванова намерена на ЧЕ по санному спорту в Германии повторить успех ЧМ-2016
Основная цель на предстоящем чемпионате Европы 2017 года по санному спорту в немецком Кенигзее — постараться повторить успешное выступление на чемпионате мира-2016, проходившем на данной трассе, и подняться на пьедестал почета, заявила агентству «Р-Спорт» россиянка Татьяна Иванова.
Соревнования пройдут
«Конечно, мне хотелось бы завоевать награды для нашей команды (в случае успеха в соревновании одиночек саночница также выступит в эстафете), — сказала по телефону Иванова. — Понятно, что чемпионат Европы проходит на не совсем удобной для нас трассе, но в прошлом сезоне на чемпионате мира у меня получилось завоевать в Кенигзее медаль. И все мы будем биться только за призовые места,
Спортсменка отметила, что не испытывает проблем со здоровьем после недавнего падения на четвертом этапе Кубка мира, проходившем в
«Со здоровьем у меня все хорошо, падение было мягким — получила пару синячков, но они уже прошли, — продолжила собеседница агентства. — У меня и в первом заезде, несмотря на второе место, тоже было много ошибок. А во втором — тем более, я допустила одну ошибку, которая стоила мне медали. Но ничего, мы не теряем оптимизма — падая, мы растем. И готовимся к стартам на чемпионате Европы».
«К новым саням, на которых я выступаю в этом сезоне, я уже привыкла, все идет хорошо. В Кенигзее есть очень много сложных связок, на которых надо очень хорошо чувствовать трассу и понимать, как правильно ехать», — заключила Иванова.
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