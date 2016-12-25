Татьяна Иванова намерена на ЧЕ по санному спорту в Германии повторить успех ЧМ-2016

Соревнования пройдут 5—6 января . Иванова в январе нынешнего года завоевала бронзовую медаль на мировом первенстве в Кенигзее в соревновании на одноместных санях.

«Конечно, мне хотелось бы завоевать награды для нашей команды (в случае успеха в соревновании одиночек саночница также выступит в эстафете), — сказала по телефону Иванова. — Понятно, что чемпионат Европы проходит на не совсем удобной для нас трассе, но в прошлом сезоне на чемпионате мира у меня получилось завоевать в Кенигзее медаль. И все мы будем биться только за призовые места, по-другому нам никак нельзя. Наши главные конкурентки, бесспорно, немки, но очень хочется подвинуть их на пьедестале почета. Надеюсь, что это произойдет совсем скоро».

Спортсменка отметила, что не испытывает проблем со здоровьем после недавнего падения на четвертом этапе Кубка мира, проходившем в Парк-Сити (США). Россиянка после первой гонки занимала второе место, но во второй упала и была дисквалифицирована.

«Со здоровьем у меня все хорошо, падение было мягким — получила пару синячков, но они уже прошли, — продолжила собеседница агентства. — У меня и в первом заезде, несмотря на второе место, тоже было много ошибок. А во втором — тем более, я допустила одну ошибку, которая стоила мне медали. Но ничего, мы не теряем оптимизма — падая, мы растем. И готовимся к стартам на чемпионате Европы».

«К новым саням, на которых я выступаю в этом сезоне, я уже привыкла, все идет хорошо. В Кенигзее есть очень много сложных связок, на которых надо очень хорошо чувствовать трассу и понимать, как правильно ехать», — заключила Иванова.