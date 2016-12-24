Саночник Семен Павличенко нацелен побороться за призовые места на ЧЕ в Германии

Соревнования пройдут в Германии 5—6 января . Павличенко — чемпион мира и Европы 2015 года, на этапах Кубка мира-2016/17 россиянин занимал соответственно пятое, второе, четвертое и восьмое места.

«Для меня хорошим результатом на чемпионате Европы будет одолеть трассу в Кенигзее и красиво провести оба заезда, — сказал в телефонном разговоре Павличенко. — Я намерен показать самые высокие результаты и побороться за призовые места. Для меня точно не будет задачей попасть в десятку. Я нахожусь в замечательной форме, судя по последним тренировкам в Парамонове. И сейчас самое главное — хорошо отдохнуть (с улыбкой), чтобы немного разгрузить голову после прошедших этапов Кубка мира в США и Канаде».

Собеседник агентства отметил, что с удовольствием выступает на соревнованиях в Кенигзее.

«Из немецких трасс мне очень нравятся треки в Оберхофе и Кенигзее, где в прошлом году проходил чемпионат мира, — добавил спортсмен. — Я впервые проехал в Кенигзее в 2013 году — и очень хорошо. И сейчас намерен тоже проехать здорово. Трасса, конечно, классная, и она мне реально нравится. В октябре у нас там проходил тренировочный сбор, и я ее очень хорошо проходил».

«Как отношусь к высокой конкуренции в сборной России (Роман Репилов на четвертом этапе Кубка мира победил в соревнованиях на одноместных санях и занял второе место в спринте, Степан Федоров на первом этапе стал вторым в спринте)? Конечно, в любом виде спорта, если не будет конкуренции — как расти дальше? Чтобы показывать хорошие результаты, нужна конкуренция, и к этому надо относиться спокойно. Конечно, самое главное — это стабильность. К сожалению, у меня пока не получается обрести ее в полной мере» — сказал Павличенко.