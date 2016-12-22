Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/bobsleighing/28222583/
22 декабря 2016, 15:41 | Зимние: Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Российские саночники в сильнейшем составе выступят на тестовых стартах ОИ-2018

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Все ведущие саночники сборной России в феврале 2017 года в Пхенчхане (Южная Корея) примут участие в тестовых соревнованиях к Олимпийским играм 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» начальник команды Артем Петраков.

С 8 по 14 февраля в Пхенчхане пройдет тренировочная неделя, а 18—19 февраля состоятся старты 8-го этапа Кубка мира 2016/2017 годов.

«Сборная России на тестовых соревнованиях к Олимпийским играм в Южной Корее будет представлена в сильнейшем составе, — сказал в телефонном разговоре Петраков. — В Пхенчхан поедут семь мужчин и четыре женщины, которые выступают на одноместных санях, а также четыре экипажа двоек. Кроме того, к команде добавится Олеся Михайленко из юниорской сборной России. Основная задача всех спортсменов — постараться оптимально адаптироваться к олимпийской трассе».

«И мы постараемся по максимуму отправить в Южную Корею тренеров, специалистов и механиков команды», — добавил собеседник агентства.

В октябре 2016 года в Пхенчхане проходила омологация олимпийской трассы, в которой принимала участие лидер российской женской команды Татьяна Иванова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бобслея, саней, скелетона

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой