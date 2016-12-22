Российские саночники в сильнейшем составе выступят на тестовых стартах ОИ-2018
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Все ведущие саночники сборной России в феврале 2017 года в Пхенчхане (Южная Корея) примут участие в тестовых соревнованиях к Олимпийским играм 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» начальник команды Артем Петраков.
С 8 по 14 февраля в Пхенчхане пройдет тренировочная неделя, а
«Сборная России на тестовых соревнованиях к Олимпийским играм в Южной Корее будет представлена в сильнейшем составе, — сказал в телефонном разговоре Петраков. — В Пхенчхан поедут семь мужчин и четыре женщины, которые выступают на одноместных санях, а также четыре экипажа двоек. Кроме того, к команде добавится Олеся Михайленко из юниорской сборной России. Основная задача всех спортсменов — постараться оптимально адаптироваться к олимпийской трассе».
«И мы постараемся по максимуму отправить в Южную Корею тренеров, специалистов и механиков команды», — добавил собеседник агентства.
В октябре 2016 года в Пхенчхане проходила омологация олимпийской трассы, в которой принимала участие лидер российской женской команды Татьяна Иванова.
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