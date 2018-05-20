Минспорт Беларуси опроверг сообщения об утверждении тренеров сборной по биатлону
Министерство спорта и туризма Беларуси опровергло сообщения об утверждении тренерского штаба национальной сборной по биатлону.
Министерство спорта и туризма Беларуси опровергло сообщения об утверждении тренерского штаба национальной сборной по биатлону.
«Заседание комиссии по формированию национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта действительно состоялось. Кандидатуры одобрены, но не утверждены. Это должно произойти после рассмотрения кадровых предложений во всех сборных по зимним видам спорта», — приводит слова
Также Нестерович заявил, что в сообщения СМИ вкрались ошибки.
Кандидатура Владимира Королькевича на заседании вообще не обсуждалась.
А женская сборная пока не получила наставника.
«Предлагали Федору Свободе, тем более что биатлонистки довольны сотрудничеством с ним, однако он согласился быть только вторым номером», — уточнил Нестерович.