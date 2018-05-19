Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстония меняет позицию по РФ, чтобы избежать ошибок Украины - СМИ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым
Из чего на самом деле делают магазинные пельмени
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сливко: Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о критике болельщиков.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменке не понравились комментарии к новости, в которой она рассказала об отдыхе и учёбе.

«Если в комментариях нет плохого, значит, что-то пошло не так. Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня. Нет, ну, а на кого ещё, как не на спортсменов, которые делают всё ради победы.

Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте, — написала Сливко на своей странице «ВКонтакте».

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России
СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Гремио» о переходе Луана
Как российский биатлон изменится при депутате Драчеве
ЧМ доказал – нельзя без конкуренции. О чем надо задуматься КХЛ
Восемь футболистов сборной России проверяют на допинг
Карандин: Свисток на Капризове — такой же позор, как был на ОИ
«Челси» — главный претендент на форварда «Баварии» Левандовского
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь