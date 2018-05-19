Сливко: Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам

Источник: РИА "Новости"

Спортсменке не понравились комментарии к новости, в которой она рассказала об отдыхе и учёбе.

«Если в комментариях нет плохого, значит, что-то пошло не так. Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня. Нет, ну, а на кого ещё, как не на спортсменов, которые делают всё ради победы.