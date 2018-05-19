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Сливко: Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам
Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о критике болельщиков.
Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о критике болельщиков.
Спортсменке не понравились комментарии к новости, в которой она рассказала об отдыхе и учёбе.
«Если в комментариях нет плохого, значит,
Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте, — написала Сливко на своей странице «ВКонтакте».