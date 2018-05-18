Выводить российский биатлон из кризиса доверили Владимиру Драчеву

Источник: ИТАР-ТАСС

Выборы прошли в пятницу в Тюмени на очередной конференции СБР, которая согласно закону об общероссийских спортивных организациях должна была пройти не позднее чем через полгода после Олимпийских игр, где россияне показали результат, который стал лишним подтверждением кризиса. Уже во время конференции теперь уже бывший президент СБР Александр Кравцов, выступая перед делегатами, заявил, что он лично несет ответственность за отсутствие результата и потому не видит оснований для выдвижения своей кандидатуры на новый срок. Даже несмотря на то, что в Играх выступили только четыре человека из основного состава, причем далеко не лидеры сезона.

За последние четыре года на чемпионатах мира были завоеваны только две золотые медали, одна — в мужской эстафете, вторая — сенсационная победа Екатерины Юрловой в 2015 году в индивидуальной гонке. Минувший же сезон и вовсе получился провальным. Помимо отсутствия высоких результатов на Олимпиаде, в Кубке мира россияне остались без призовых мест в женской части соревнований, а в мужской было одержано только три победы, две из которых на счету лидера команды Антона Шипулина.

Главным конкурентом Драчева на выборах был Виктор Майгуров, который представлял старую команду управленцев СБР. Сложно однозначно сказать, сказался ли этот факт на результате голосования, однако по факту Майгурову не помог ни опыт работы в Международном союзе биатлонистов (IBU) на посту первого вице-президента, ни поддержка губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который прямо во время конференции был официально назначен на пост министра строительства и ЖКХ.

Когда после первого тура голосования стало понятно, что Майгуров проигрывает выборы, Якушев покинул конференцию. Победу же Драчев одержал только в третьем туре, набрав необходимые 2/3 голосов. На выборах был еще один кандидат — Дмитрий Алексашин, который стоял у истоков создания СБР, однако его шансы изначально были невысокими. Предполагалось, что по ходу конференции он снимет свою кандидатуру, но в итоге выбыл из гонки автоматически, получив всего четыре голоса в первом туре.

Международный имидж

После избрания Драчев сообщил, что Майгуров останется в его команде и продолжит отвечать за международные отношения. Перед ним стоит важная задача — сохранить позиции России в IBU. Пока это представляется проблематичным: выборы в руководящий состав международной федерации состоятся в сентябре, а СБР до сих пор ограничен в своих правах.

По причине череды допинговых нарушений на российскую федерацию в декабре были наложены ограничения, в частности, ей сейчас запрещено выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU, и если в первых числах июня исполком не восстановит СБР в правах, Майгуров в сентябре автоматически покинет исполком международной федерации.

Однако еще важнее сохранить саму возможность участия российских биатлонистов в международных соревнованиях. Бессменный президент IBU Андерс Бессеберг после 26 лет во главе организации покидает свой пост, и к власти в организации могут прийти силы, которые не заинтересованы в сотрудничестве с Россией. В случае развития негативного сценария стоит ожидать дополнительных санкций в отношении национальной сборной, тем более что еще нет окончательной информации о проверке данных московской антидопинговой лаборатории, которые оказались в распоряжении Всемирного антидопингового агентства.

Новая команда

Иными словами, новому руководству предстоит работать по всем фронтам: поднимать результаты главной сборной, восстанавливать репутацию российского биатлона на международной арене и уделять внимание регионам, которые в пятницу выразили ему поддержку.

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Для этого Драчев сформировал новую команду соратников. Правление СБР практически полностью обновилось. В него вошли двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, трехкратный чемпион мира Иван Черезов, сохранил свой пост и Якушев. Впрочем, не исключено, что он возглавит попечительский совет, который был создан во время конференции.

Управлять сборными всех возрастов Драчев намерен доверить бывшему тренеру сборной России Анатолию Хованцеву, которому уготован пост вице-президента СБР. Что касается старших тренеров сборных команд, то их назначение новое правление СБР намерено обсудить уже 21 мая. Сейчас, по словам Драчева, в шорт-лист кандидатов входит 10−12 человек. Иностранцев среди них нет.