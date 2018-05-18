Драчёв избран новым президентом Союза биатлонистов России
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Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв набрал 40 голосов и стал новым главой СБР, у
Для победы необходимо было получить 2/3 голосов (39), в двух первых турах голосования это не удалось никому из кандидатов.
В первом туре у Драчёва был 31 голос, у Майгурова — 23, у Дмитрия Алексашина — 4. Во втором туре Драчёв набрал 36 голосов, Майгуров — 22.
В процедуре голосования участвовали 58 делегатов конференции, голосование было тайным. Президентские полномочия действуют четыре года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.