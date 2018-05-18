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17:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Драчёв избран новым президентом Союза биатлонистов России

На отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), которая проходит в Тюмени, состоялся третий тур выборов нового президента организации.

Источник: РИА "Новости"

Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв набрал 40 голосов и стал новым главой СБР, у вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Виктора Майгурова — 16 голоса.

Для победы необходимо было получить 2/3 голосов (39), в двух первых турах голосования это не удалось никому из кандидатов.

В первом туре у Драчёва был 31 голос, у Майгурова — 23, у Дмитрия Алексашина — 4. Во втором туре Драчёв набрал 36 голосов, Майгуров — 22.

В процедуре голосования участвовали 58 делегатов конференции, голосование было тайным. Президентские полномочия действуют четыре года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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