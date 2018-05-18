Конференция СБР во втором туре не смогла избрать президента организации

Для победы надо набрать 37 голосов (2/3 делегатов), так как двое из 58 делегатов конференции сдали свои мандаты.

Новый президент СБР сменит на этом посту Александра Кравцова, который принял решение не переизбираться по причине занятости на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России. В случае, если президент СБР не будет избран в пятницу, Кравцов останется главой союза до внеочередной конференции.