Конференция СБР не смогла избрать президента организации в первом туре голосования

Кандидату в президенты СБР для победы на выборах надо набрать 39 голосов. Всего в отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в пятницу в Тюмени, принимают участие 50 делегатов, представляющих региональные отделения, еще восемь голосов принадлежат членам правления СБР. Согласно уставу организации, для победы на выборах кандидату в президенты надо набрать 2/3 голосов.