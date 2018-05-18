Конференция СБР не смогла избрать президента организации в первом туре голосования
ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/.
ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/.
Драчев набрал 31 голос, Майгуров — 23, Алексашин — 4.
Кандидату в президенты СБР для победы на выборах надо набрать 39 голосов. Всего в
Новый президент СБР сменит на этом посту Александра Кравцова, который принял решение не переизбираться по причине занятости на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.
Конференция проходит в пятницу в тюменском Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».