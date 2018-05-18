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16:15 (мск), источник: ТАСС

Конференция СБР не смогла избрать президента организации в первом туре голосования

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) не смогла избрать нового президента организации в первом туре голосования. Ни Владимир Драчев, ни Виктор Майгуров, ни Дмитрий Алексашин не заручились поддержкой 2/3 делегатов.

Драчев набрал 31 голос, Майгуров — 23, Алексашин — 4.

Кандидату в президенты СБР для победы на выборах надо набрать 39 голосов. Всего в отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в пятницу в Тюмени, принимают участие 50 делегатов, представляющих региональные отделения, еще восемь голосов принадлежат членам правления СБР. Согласно уставу организации, для победы на выборах кандидату в президенты надо набрать 2/3 голосов.

Новый президент СБР сменит на этом посту Александра Кравцова, который принял решение не переизбираться по причине занятости на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Конференция проходит в пятницу в тюменском Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

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