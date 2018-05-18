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14:03 (мск), источник: ТАСС

Кравцов заявил, что покидает пост главы СБР из-за отсутствия медалей на Олимпиаде

ТАСС, 18 мая. Александр Кравцов заявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов России (СБР), так как российские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом Кравцов заявил на отчетно-выборной конференции СБР в Тюмени, его слова приводит пресс-служба СБР.

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Международный олимпийский комитет (МОК) отправлял спортсменам индивидуальные приглашения на Игры. В итоге из биатлонистов на соревнованиях выступили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

«Не стану лукавить и передергивать — одной из задач СБР является “совершенствование системы подготовки и обеспечение успешного выступления сборных, формируемых СБР, на Олимпийских играх, чемпионатах, Кубках мира, международных и российских соревнованиях”, — сказал Кравцов. — Не стану делать скидку и на то, что на Олимпийские игры в Южную Корею отправилась отнюдь не “сформированная СБР команда”. Факт остается фактом: на Олимпиаде нам не удалось завоевать ни одной медали, и именно поэтому (на чемпионатах мира, замечу, в минувшем цикле сборная России добыла две золотые медали — против “нуля” в предыдущем цикле) я посчитал единственно возможным для себя решением оставить пост президента Союза биатлонистов».

Кравцов отметил, что за последний олимпийский цикл ни одна допинг-проба российских биатлонистов не дала положительный результат. «Последний положительный случай с участием российского спортсмена датирован январем 2014 года, то есть олимпийский цикл 2014−2018 годов, как бы ни казался обывателю пропитанным допинговыми скандалами, был со стороны сборной России безупречно чистым, — сказал Кравцов. — Более того, мы регулярно во взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) проводили информационные семинары со спортсменами и специалистами, усилен контроль на региональных соревнованиях. У меня на столе уже лежат документы о результатах этого контроля, и документам этим в самом ближайшем будущем будет дан законный ход, поверьте, это будет хорошим сигналом тем, кто еще не верит в то, что СБР умеет эффективно бороться с нарушением антидопинговых прав».

На отчетно-выборной конференции СБР пройдут выборы главы организации. На пост президента СБР претендуют четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев, трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и член правления СБР Дмитрий Алексашин.

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