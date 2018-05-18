Кравцов заявил, что покидает пост главы СБР из-за отсутствия медалей на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Международный олимпийский комитет (МОК) отправлял спортсменам индивидуальные приглашения на Игры. В итоге из биатлонистов на соревнованиях выступили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

«Не стану лукавить и передергивать — одной из задач СБР является “совершенствование системы подготовки и обеспечение успешного выступления сборных, формируемых СБР, на Олимпийских играх, чемпионатах, Кубках мира, международных и российских соревнованиях”, — сказал Кравцов. — Не стану делать скидку и на то, что на Олимпийские игры в Южную Корею отправилась отнюдь не “сформированная СБР команда”. Факт остается фактом: на Олимпиаде нам не удалось завоевать ни одной медали, и именно поэтому (на чемпионатах мира, замечу, в минувшем цикле сборная России добыла две золотые медали — против “нуля” в предыдущем цикле) я посчитал единственно возможным для себя решением оставить пост президента Союза биатлонистов».

Кравцов отметил, что за последний олимпийский цикл ни одна допинг-проба российских биатлонистов не дала положительный результат. «Последний положительный случай с участием российского спортсмена датирован январем 2014 года, то есть олимпийский цикл 2014−2018 годов, как бы ни казался обывателю пропитанным допинговыми скандалами, был со стороны сборной России безупречно чистым, — сказал Кравцов. — Более того, мы регулярно во взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) проводили информационные семинары со спортсменами и специалистами, усилен контроль на региональных соревнованиях. У меня на столе уже лежат документы о результатах этого контроля, и документам этим в самом ближайшем будущем будет дан законный ход, поверьте, это будет хорошим сигналом тем, кто еще не верит в то, что СБР умеет эффективно бороться с нарушением антидопинговых прав».