Кому достанется российский биатлон?
Сегодня в Тюмени решится, кто возглавит российский биатлон. Битва за кресло президента СБР разворачивается между Владимиром Драчевым и Виктором Майгуровым.
Сегодня в Тюмени решится, кто возглавит российский биатлон. Битва за кресло президента СБР разворачивается между Владимиром Драчевым и Виктором Майгуровым.
Новый президент организации будет выбран на
— Кто или что больше всего мешает российскому биатлону?
Драчев: Я бы не сказал, что
Майгуров: Хаос и отсутствие четкого регламента, который должен принципиально соблюдаться. Во всех направлениях работы нужно кристаллизовать систему управления. Применительно к сборной — если тренер отвечает за результат, то он не прячется после сложного сезона. Если в критериях прописано попадание в топ-15, то не попавший туда спортсмен без вариантов отправляется на Кубок IBU. Наша задача — выстроить вертикаль управления. В этом смысле меня многому научил IBU. Там строгая и четко функционирующая система. Адаптированный вариант управления планирую внедрить в СБР.
— Кто должен отвечать за результаты сборной России — главный тренер, старшие тренеры или персонально спортсмены?
Драчев: Я бы сказал, что в данном случае все должно быть консолидировано. Может быть,
Майгуров: Главный и старший тренеры, безусловно. Главный — за результат всей сборной, старший — за свою команду. Но есть одна важная деталь, которую я намерен внедрить в систему управления сборной. План, предложенный старшим тренером и утвержденный главным, перед началом работы будет представлен спортсменам. Спортсмены в случае согласия с предложенным планом работы подпишут соглашение о полном выполнении. Таким образом будет зафиксирована ответственность. Важно, что централизованная команда не будет дробиться на группы.
— Является ли эффективной, на ваш взгляд, нынешняя структура с тренерским советом и правлением СБР?
Драчев: Нет. Я предлагаю другую структуру, чтобы шесть человек работали по федеральным округам. Четыре человека будут работать более плотно к центру: на них будут замыкаться работа в регионах, международные отношения, развитие
Майгуров: Да. Единоличное решение только президента или только главного тренера — тупиковый путь. Времена, когда видом спорта можно было управлять «в одного», давно прошли.
Я планирую, что и правление, и тренерский совет будут работать более интенсивно. И очень рассчитываю, что в правлении СБР окажутся деловые и понимающие наш спорт люди.
Например, Николай Круглов. Он несколько лет успешно работает в сфере маркетинга и PR. Думаю, Николай со своим актуальным взглядом будет очень полезным в родном виде спорта. С другой стороны, есть такие люди, как Вадим Иванович Мелихов. На его стороне опыт, которым мы не имеем права пренебрегать.
— По каким критериям и за какой период будете оценивать собственную работу?
Драчев: Самое главное — выстроить систему, чтобы она работала, а люди на местах понимали, что они нужны центру. Центр же должен понять, что именно из регионов идет пополнение в сборную. Ведь результаты сборной — вершина системы. Будет работать система, будут результаты и в сборной — это и будет критерий качественной работы.
Майгуров: Не думаю про оценки. Моя программа называется «5+». Суть в том, что есть пять основных направлений: международные отношения, сборные команды, развитие в регионах, сервис и технологии, маркетинг и PR. В каждом из них есть своя временная перспектива. Если, например, «сервис и технологии» не решить за один день, то в международных отношениях проблемы нужно решать прямо сейчас. На мой взгляд, восстановление статуса СБР — важнейший вопрос, который нельзя ни на день откладывать.
— Считаете ли целесообразным приглашать иностранных специалистов в сборную России и как относитесь к разбиению команды на несколько тренировочных групп?
Драчев: По группам: что мужская, что женская команда должны работать только в одном коллективе и только вместе. Внутри команды, возможно, мы можем сделать
Майгуров: По иностранным специалистам — точно не сейчас.
— Сколько вы готовы ждать результатов от главного тренера?
Драчев: Должна идти планомерная работа. Во время такой работы будут и победы, и поражения. Конечно, нам важно выигрывать и маленькие сражения, и добиваться больших побед, и вести плодотворную работа на перспективу, на ближайшие восемь лет.
Майгуров: Минимум два сезона. По собственному опыту знаю, что не каждый сезон спортсмен выдает максимум. Тренеру нужно дать время. Но это моя личная позиция. У правления может быть другое решение.
— Как оцениваете нынешние критерии отбора в национальную команду?
Драчев: Лучше как должно быть. Должны быть, в первую очередь, честность и порядочность. Если человек попадает в команду — он должен там быть. Тренер же должен обладать чуйкой: вот этот, например, талантливый, хорошо бежит, не слишком хорошо стреляет, но у него может получиться. То есть одно место в команде на усмотрение тренера, и
Майгуров: Критерии отбора не могут быть универсальными. Каждый год они могут быть изменены в зависимости от различных факторов, например результатов прошедшего сезона. При этом утвержденные критерии должны неукоснительно выполняться.
— Будете ли вы связывать результаты национальной сборной и развитие биатлона в стране?
Драчев: Оценивать работу только по достижениям национальной команды мы не должны. Сборная выйдет к хорошим результатам только после того, как мы начнем работать с регионами, когда регионы оживут. Когда будет резкое увеличение сильного количества спортсменов, пришедших из глубинки, с ними и придут результаты на всех уровнях.
Майгуров: Это не должно оцениваться напрямую. Инвестиции в регионы дадут результат не завтра. Наша задача — расположить к биатлону региональные власти. Недостаточно привезти инвентарь в регион и успокоиться, нужно строить отношения с руководителями, чтобы биатлон получал приоритетную поддержку. В России несколько очень успешных в этом смысле регионов. Ставлю задачей, чтобы таких регионов было больше.