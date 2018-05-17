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23:07 (мск), источник: Р-Спорт

Министр спорта Белоруссии надеется, что Домрачева продолжит карьеру

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук надеется, что четырехкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева продолжит карьеру.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Домрачева и еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино прошли аттестацию в Минспорта Белоруссии и были включены в состав женской национальной команды по биатлону на новый сезон. При этом ни Домрачева, ни Скардино пока не определились, будут ли они продлевать контракт, срок которого истекает в июне.

«Я общался с Дашей. Я ее понимаю как человека, как спортсмена. Человек, который сделал для спорта, для биатлона, в частности, очень многое… И я ее понимаю как маму, потому что у нее растет маленький ребенок, а она как победитель и спортсмен не может позволить себе быть вторым номером и работать спустя рукава, плохо», — сказал Ковальчук в четверг телеканалу «Беларусь 1».

Министр отметил, что продолжение спортивной карьеры Домрачевой либо ее завершение — это «ее выбор и ее решение». «Какое она решение примет — мы на это повлиять не можем. Надеемся, что Даша останется и будет еще работать, будет трудиться в составе национальной команды. Мы верим в это, но как будет, так будет», — добавил Ковальчук.

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