Министр спорта Белоруссии надеется, что Домрачева продолжит карьеру

Источник: РИА "Новости"

Ранее Домрачева и еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино прошли аттестацию в Минспорта Белоруссии и были включены в состав женской национальной команды по биатлону на новый сезон. При этом ни Домрачева, ни Скардино пока не определились, будут ли они продлевать контракт, срок которого истекает в июне.

«Я общался с Дашей. Я ее понимаю как человека, как спортсмена. Человек, который сделал для спорта, для биатлона, в частности, очень многое… И я ее понимаю как маму, потому что у нее растет маленький ребенок, а она как победитель и спортсмен не может позволить себе быть вторым номером и работать спустя рукава, плохо», — сказал Ковальчук в четверг телеканалу «Беларусь 1».