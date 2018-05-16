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14:44 (мск), источник: Р-Спорт

Драчев не исключает, что российский биатлон может оказаться в изоляции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в связи с рядом разбирательств вокруг российского биатлона тот может оказаться в изоляции.

Вокруг ряда российских биатлонистов на данный момент ведутся разбирательства по обвинению в применении допинга.

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Также ведутся разбирательства относительно обвинений в коррупции в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU).

«Если даже будет период, когда российский биатлон будет стоять в изоляции, мы допускаем, что нас могут не допустить до этапов Кубка мира… Надо приходить, что-то менять, — сказал Драчев журналистам на вопрос о том, готов ли он прийти на пост главы СБР в нынешней ситуации. — Идет негативный процесс против России. Отыграть “карту России” сейчас все готовы… Очень интересное место президента IBU, и все хотят на него попасть. Будут какие-то действия, может, совсем скоро».

«Я там не присутствовал и не могу ничего сказать, — ответил Драчев на вопрос о том, убежден ли он в том, что российские спортсмены не нарушали антидопинговый кодекс. — Я готов менять ситуацию в том числе для того, чтобы быть в IBU “чистыми”, чтобы нас приняли в биатлонную семью».

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