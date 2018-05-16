Драчев не исключает, что российский биатлон может оказаться в изоляции

Вокруг ряда российских биатлонистов на данный момент ведутся разбирательства по обвинению в применении допинга.
Также ведутся разбирательства относительно обвинений в коррупции в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU).
«Если даже будет период, когда российский биатлон будет стоять в изоляции, мы допускаем, что нас могут не допустить до этапов Кубка мира… Надо приходить, что-то менять, — сказал Драчев журналистам на вопрос о том, готов ли он прийти на пост главы СБР в нынешней ситуации. — Идет негативный процесс против России. Отыграть “карту России” сейчас все готовы… Очень интересное место президента IBU, и все хотят на него попасть. Будут какие-то действия, может, совсем скоро».
«Я там не присутствовал и не могу ничего сказать, — ответил Драчев на вопрос о том, убежден ли он в том, что российские спортсмены не нарушали антидопинговый кодекс. — Я готов менять ситуацию в том числе для того, чтобы быть в IBU “чистыми”, чтобы нас приняли в биатлонную семью».