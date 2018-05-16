Зайцева: Российский биатлон в кризисе, из него надо выйти, а не искать виновных

В ответ на вопрос, насколько большой потерей для российского биатлона стало то, что в нем перестали работать такие специалисты, как Вольфганг Пихлер (работал с женской сборной России с 2011 года, его контракт истек по окончании сезона-2013/14) и Рикко Гросс, Зайцева заявила: «Не думаю, что это можно назвать потерей. Любой новый специалист — это в определенном смысле расширение границ. Дополнительные знания, опыт».

«Просто наш биатлон сейчас находится в каком-то кризисе, из которого надо выйти, а не продолжать искать виноватых. Ведь все, что мы видим сейчас, развалили не Пихлер и не (возглавлявший СБР до Кравцова Михаил) Прохоров. Наверное, просто система изжила себя. Значит, надо заново все по кирпичикам строить. То, что у нас нет тренерских кадров, так это начинается с системы детского спорта, со школ, с обычной физкультуры», — сказала Зайцева.