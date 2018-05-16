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09:27 (мск), источник: Р-Спорт

Зайцева: Российский биатлон в кризисе, из него надо выйти, а не искать виновных

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российский биатлон находится в каком-то кризисе, из которого надо выйти, а не продолжать искать виноватых, заявила в интервью РИА Новости двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

Источник: РИА "Новости"

На протяжении последних четырех лет Союз биатлонистов России возглавлял руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, который ранее заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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Выборы нового главы организации пройдут 18 мая в Тюмени. В завершившемся сезоне старшим тренером мужской сборной России был немецкий специалист Рикко Гросс, который в мае возглавил сборную Австрии.

В ответ на вопрос, насколько большой потерей для российского биатлона стало то, что в нем перестали работать такие специалисты, как Вольфганг Пихлер (работал с женской сборной России с 2011 года, его контракт истек по окончании сезона-2013/14) и Рикко Гросс, Зайцева заявила: «Не думаю, что это можно назвать потерей. Любой новый специалист — это в определенном смысле расширение границ. Дополнительные знания, опыт».

«Просто наш биатлон сейчас находится в каком-то кризисе, из которого надо выйти, а не продолжать искать виноватых. Ведь все, что мы видим сейчас, развалили не Пихлер и не (возглавлявший СБР до Кравцова Михаил) Прохоров. Наверное, просто система изжила себя. Значит, надо заново все по кирпичикам строить. То, что у нас нет тренерских кадров, так это начинается с системы детского спорта, со школ, с обычной физкультуры», — сказала Зайцева.

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