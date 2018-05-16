Всероссийская зайка: ко дню рождения биатлонистки Ольги Зайцевой

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка стала лидером отечественного биатлона в 2009 году, когда на чемпионате мира в южнокорейском Пхёнчхане выиграла четыре медали, в том числе две золотые. На этапах Кубков мира Зайцева завоевала 75 наград, одержав 13 побед в личных гонках.

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Ольга Зайцева считалась символом современного российского биатлона — в последние годы карьеры она уже в солидном для спортсменки возрасте продолжала оставаться едва ли не единственной надеждой на медали в женской сборной России. Последнюю свою награду Зайцева выиграла в 35 лет — на Олимпиаде в Сочи, завоевав серебро в составе эстафетной команды, однако затем была лишена награды после обвинений в нарушении антидопинговых правил.

Биатлонистка родилась в Москве, начала заниматься лыжными гонками по примеру старших сестер — Оксаны и Елены. В биатлон Зайцева перешла лишь к 16 годам и уже через три года оказалась в числе кандидатов в сборную России. В 2001 году в польском Закопане россиянка стала победителем Универсиады в эстафете, в этом же году она стала второй в эстафете на чемпионате Европы во французском Отт-Морьене.

Первым тренером Зайцевой была Светлана Нестерова, впоследствии она стала заниматься под руководством сестры — Оксаны Рочевой.

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Олимпийский дебют

В том же 2001 году биатлонистка дебютирует на Кубке мира — в олимпийском сезоне и сразу попадает в состав команды на Игры в Солт-Лейк-Сити. Там Зайцева, впрочем, стартовала лишь в индивидуальной гонке, заняв 37-е место.

Прорыв произошел в начале следующего сезона — Ольга триумфально выступила на первом же этапе в шведском Эстерсунде, победив в спринте и став второй в гонке преследования. Это позволило ей войти в состав эстафетной команды, финишировавшей третьей. К 24 годам спортсменка стала полноценным членом сборной России, однако к концу первого кубкового сезона Зайцева растеряла форму и неудачно выступила на домашнем чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Как и годом ранее в Солт-Лейк-Сити, она стартовала только в индивидуальной гонке и показала 32-й результат.

Лишь на мировом первенстве 2005 года в австрийском Хохфильцене россиянка выиграла свои первые медали, став чемпионкой в эстафете, второй — в смешанной эстафете и спринте и третьей — в гонке преследования.

По итогам сезона-2004/05 Зайцева показала свой лучший результат в общем зачете — четвертое место. Однако поначалу лучшие результаты биатлонистка показывала именно в эстафетных гонках, тогда как личные кубковые победы были единичными.

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Победные Игры

В 2006 году в Турине Зайцева стала олимпийской чемпионкой — опять же в эстафете, в личных стартах не поднявшись выше девятого места.

После Олимпиады спортсменка вышла замуж за словацкого биатлониста Милана Августина и взяла перерыв на рождение ребенка — у пары появился сын Александр. В сборную Зайцева вернулась к началу сезона-2008/09, который стал для нее одним из лучших в карьере. В отличие от предыдущих лет лучшую свою форму Ольга набрала к главному соревнованию — чемпионату мира в Пхёнчхане, где неожиданно стала главной надеждой сборной России.

Перед началом турнира были отстранены за употребление допинга опытная Альбина Ахатова и Екатерина Юрьева. Знамя удержала Зайцева, сумев стать третьей в спринте и гонке преследования, а затем в блистательном стиле выиграла гонку с масс-старта. Наконец, Зайцева привела сборную России и к победе в эстафете — ее партнерами стали молодые Светлана Слепцова и Анна Булыгина, а также опытная Ольга Медведцева-Пылева.

Следующий сезон был олимпийским, и от спортсменки ждали подвигов уже в Ванкувере. Однако 31-летняя спортсменка на провальной для российского спорта Олимпиаде оказалась не в лучшей форме, хотя одну из трех золотые медалей на Играх в Ванкувере стране принесли именно биатлонистки в эстафете, где Зайцева вновь бежала последний этап.

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Осталась за старшую

После Игр в Ванкувере завершила карьеру Медведцева, и именно Зайцева осталась самой старшей и титулованной биатлонисткой сборной. Она стала регулярно побеждать в личных гонках на этапах Кубка мира, хотя и не боролась за первые позиции в общем зачете. При этом россиянка осталась без медалей на трех подряд чемпионатах мира в 2011—2013 годах, а сборная России в эстафетах перестала занимать даже призовые места.

На Олимпиаде в Сочи главной задачей 35-летней биатлонистки было успешное выступление в эстафетах — в личных гонках лучшим результатом стало 11-е место в пасьюте. В женской эстафете она бежала второй — финишировала ставшая второй в спринте Ольга Вилухина, и россиянки выступили даже лучше, чем от них ожидали, заняв второе место и уступив лишь соперницам из Украины.

Однако в ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет лишил сборную России сочинской серебряной награды в эстафете — за нарушения антидопинговых правил Вилухиной и Яной Романовой. А через несколько дней наказанию подверглась и сама Зайцева — по итогам расследования, проведенного комиссией Денниса Освальда, и ее результаты на Играх 2014 года были аннулированы.

Как говорится в мотивировочной части решения МОК, причиной для дисквалификации россиянки стали царапины на допинг-пробах и аномально высокое для человека содержание соли в анализах.

Кроме того, в одной из проб спортсменки, сданной после Олимпиады в Сочи, были обнаружены следы чужой ДНК. Зайцева и ее партнеры по Играм 2014 года подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, которые еще не были рассмотрены. Дело не считается срочным из-за того, что спортсменки уже завершили карьеры.

Биатлонистка ушла из большого спорта в 2014 году. Через год, уже во втором браке, родила сына Степана. После окончания карьеры Ольга попыталась остаться в сборной, став и.о. главного тренера женской команды, однако продолжению карьеры помешала беременность. В последние годы она в биатлоне не востребована — пытается найти себя, занимается семьей и воспитывает сыновей — старший занимается хоккеем и играет в воротах.