Муж биатлонистки Кузьминой: Анастасия решила продолжить карьеру
C. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Муж словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой Даниил заявил РИА Новости, что его супруга приняла решение продолжить карьеру.
C. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Муж словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой Даниил заявил РИА Новости, что его супруга приняла решение продолжить карьеру.
Кузьмина выиграла золото и два серебра на Олимпийских играх-2018, а по итогам Кубка мира сезона-2017/18 стала обладательницей двух малых Хрустальных глобусов и заняла второе место в общем зачете.
«Анастасия приняла решение продолжить карьеру, она не будет заканчивать. Если будет мотивация, здоровье будет позволять, семейные обстоятельства, если всё сложится. У нас двое детей, если ситуация будет позволять и всё сложится так, как мы запланировали, то Настя продлит свою карьеру на один сезон. В течение сезона посмотрим, как всё это будет», — сказал супруг Кузьминой по телефону.