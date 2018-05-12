Опубликовано предварительное расписание ЧМ-2019 по биатлону
Стало известно предварительное расписание чемпионата мира по биатлону 2019 года, который состоится в Эстерсунде (Швеция), сообщает Fondo Italia.
Стало известно предварительное расписание чемпионата мира по биатлону 2019 года, который состоится в Эстерсунде (Швеция), сообщает Fondo Italia.
Эстерсунд в третий раз примет турнир, чемпионат мира проводился здесь в 1970 и 2008 году.
Отличия в расписании от предыдущих чемпионатов мира — в программе соревнований будет супермикст; мужская и женская эстафеты, а также
В июне Международный союз биатлонистов (IBU) должен утвердить расписание.
Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде — 2019
7 марта
Смешанная эстафета (начало гонки — 17:15 по московсому времени).
8 марта
Спринт, женщины (17:15).
9 марта
Спринт, мужчины (16:15).
10 марта
Гонка преследования, женщины (14:15).
Гонка преследования, мужчины (16:30).
12 марта
Индивидуальная гонка, женщины (16:15).
13 марта
Индивидуальная гонка, мужчины (16:15).
14 марта
Супермикст (16:15).
16 марта
Эстафета, женщина (14:15).
Эстафета, мужчины (17:15).
17 марта