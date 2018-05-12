Опубликовано предварительное расписание ЧМ-2019 по биатлону

Эстерсунд в третий раз примет турнир, чемпионат мира проводился здесь в 1970 и 2008 году.

Отличия в расписании от предыдущих чемпионатов мира — в программе соревнований будет супермикст; мужская и женская эстафеты, а также масс-старты будут проводиться в один соревновательный день (раньше они чередовались).