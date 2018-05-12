Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Уход Манчини из «Зенита»: подробности
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
12:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликовано предварительное расписание ЧМ-2019 по биатлону

Стало известно предварительное расписание чемпионата мира по биатлону 2019 года, который состоится в Эстерсунде (Швеция), сообщает Fondo Italia.

Эстерсунд в третий раз примет турнир, чемпионат мира проводился здесь в 1970 и 2008 году.

Отличия в расписании от предыдущих чемпионатов мира — в программе соревнований будет супермикст; мужская и женская эстафеты, а также масс-старты будут проводиться в один соревновательный день (раньше они чередовались).

В июне Международный союз биатлонистов (IBU) должен утвердить расписание.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде — 2019

7 марта

Смешанная эстафета (начало гонки — 17:15 по московсому времени).

8 марта

Спринт, женщины (17:15).

9 марта

Спринт, мужчины (16:15).

10 марта

Гонка преследования, женщины (14:15).

Гонка преследования, мужчины (16:30).

12 марта

Индивидуальная гонка, женщины (16:15).

13 марта

Индивидуальная гонка, мужчины (16:15).

14 марта

Супермикст (16:15).

16 марта

Эстафета, женщина (14:15).

Эстафета, мужчины (17:15).

17 марта

Масс-старт, женщины (13:30).

Масс-старт, мужчины (16:00).

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Швейцарию
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
ВАДА: Мы по-прежнему доверяем выводам из расследования Макларена
Станет ли «Локомотив» самым малозабивающим чемпионом?
Самый титулованный футболист в истории пропустит ЧМ в России
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь