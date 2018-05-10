Эту награду решено вручить белоруске по итогам голосования биатлонистов, выступающих на Кубке мира. «Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство благодаря своему поступку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце», — пояснили в IBU. Аналогичного приза также удостоился норвежец Йоханнес Тинес Бё.

Во время гонки преследования Дарья Домрачева и итальянка Доротея Вирер боролись за второе место после заключительной стрельбы. Перед поворотом на финиш белоруска наступила на лыжную палку Доротеи, и та осталась только с одной. Дарья Домрачева приняла решение не опережать итальянку и финишировала третьей. -0-