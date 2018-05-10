Тренер по вызову. Рикко Гросс не убивал наш биатлон
Немецкий тренер провел во главе мужской сборной России по биатлону четыре года. С ним не продлили контракт и обвинили во всех смертных грехах. Зря.
Немецкий тренер провел во главе мужской сборной России по биатлону четыре года. С ним не продлили контракт и обвинили во всех смертных грехах. Зря.
Рикко Гросс возглавил сборную Австрии по биатлону. И слава Богу. Теперь человек хотя бы вспомнит, что такое настоящая работа. Сейчас вдогонку ему летят эпитеты вроде: «тренер-манекен», «самый бесполезный человек в истории российского биатлона»
Синдром завышенных ожиданий сгубил не одного иностранного специалиста, работавшего в нашей стране. У нас тренеры
Гросс никакой не «манекен». Он обычный тренер, который все четыре года в российском биатлоне был вынужден угождать и прогибаться. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посадил его на золотую цепь, положив зарплату в 1,5 миллиона рублей в месяц, и заставлял исполнять собственные прихоти.
Он же изначально приглашал Гросса для работы со своим любимчиком — Евгением Гараничевым, но по итогу немец оказался во главе мужской сборной. Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который громче всех высказывался против
Вполне нормальный расклад, учитывая, что перед приходом немца Россия лишилась двух топовых биатлонистов: Александра Логинова забанили за допинг, а Евгений Устюгов завершил карьеру.
Но при этом в команде была куча недовольных работой Гросса. Спортсмены изначально были скептически настроены по отношению к его методикам и постоянно консультировались с другими специалистами. А перед чемпионатом мира-2016 произошла вещь, которая лучше всего характеризует российский биатлон. Гросса перебросили из основы в резервную команду, которая готовилась к чемпионату Европы, который проходил на родине Гараничева и Якушева. Как вы понимаете, немец отказать не смог, потому что помнил, кто платит ему зарплату.
В межсезонье Рикко предпринял первую и последнюю попытку выстроить систему под себя. На тренерском совете он потребовал объединить в своей группе всех сильнейших, вернув Антона Шипулина и Алексея Волкова с самоподготовки. Руководство СБР его идеей не вдохновилось.
Воевать с ветряными мельницами Гросс не стал. Он продолжал работать тренером по вызову, но уже без особого энтузиазма. Поэтому не особо расстроился, когда перед олимпийским сезоном к нему в помощники определили бывшего тренера резерва Андрея Падина, который быстро замкнул все процессы в команде на себе.
Он писал тренировочные планы, заверял их в центре спортивной подготовки и к Олимпиаде успел поругаться практически со всеми спортсменами. Гросс же просто ходил на работу и съездил в Пхенчхан туристом.
Сергей Подгорнов