Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Большая скорбь: звезда сериала «Сваты» скончалась - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?». Беларусь пробивает дно на ЧМ
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
16:40 (мск), источник: Советский спорт

Тренер по вызову. Рикко Гросс не убивал наш биатлон

Немецкий тренер провел во главе мужской сборной России по биатлону четыре года. С ним не продлили контракт и обвинили во всех смертных грехах. Зря.

Источник: Советский спорт

Рикко Гросс возглавил сборную Австрии по биатлону. И слава Богу. Теперь человек хотя бы вспомнит, что такое настоящая работа. Сейчас вдогонку ему летят эпитеты вроде: «тренер-манекен», «самый бесполезный человек в истории российского биатлона» и т. д. Типично русская благодарность. Мы вообще склонны навешивать ярлыки, и, не разбираясь в ситуации, подхватывать любой вой в адрес иностранцев, которые не достигли здесь успехов. Опять же, в нашем понимании.

Читайте также
Гросс сожалеет, что ему не предложили продолжить работу в сборной России

Синдром завышенных ожиданий сгубил не одного иностранного специалиста, работавшего в нашей стране. У нас тренеры из-за рубежа до сих пор почему-то воспринимаются как волшебники. Но, как говорил классик, наши ожидания — это наши проблемы.

Гросс никакой не «манекен». Он обычный тренер, который все четыре года в российском биатлоне был вынужден угождать и прогибаться. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посадил его на золотую цепь, положив зарплату в 1,5 миллиона рублей в месяц, и заставлял исполнять собственные прихоти.

Он же изначально приглашал Гросса для работы со своим любимчиком — Евгением Гараничевым, но по итогу немец оказался во главе мужской сборной. Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который громче всех высказывался против тренера-иностранца в национальной команде, когда узнал, что зарплату Гроссу будет платить Тюмень, быстро перековался.

Если немец и был независимым во время работы в России, то это продлилось недолго. В первом сезоне под руководством Гросса наши мужчины 14 раз заезжали на подиум, выиграв при этом две эстафеты из пяти.

Вполне нормальный расклад, учитывая, что перед приходом немца Россия лишилась двух топовых биатлонистов: Александра Логинова забанили за допинг, а Евгений Устюгов завершил карьеру.

Но при этом в команде была куча недовольных работой Гросса. Спортсмены изначально были скептически настроены по отношению к его методикам и постоянно консультировались с другими специалистами. А перед чемпионатом мира-2016 произошла вещь, которая лучше всего характеризует российский биатлон. Гросса перебросили из основы в резервную команду, которая готовилась к чемпионату Европы, который проходил на родине Гараничева и Якушева. Как вы понимаете, немец отказать не смог, потому что помнил, кто платит ему зарплату.

Читайте также
Скатертью дорожка. Почему об уходе Гросса не надо жалеть

В межсезонье Рикко предпринял первую и последнюю попытку выстроить систему под себя. На тренерском совете он потребовал объединить в своей группе всех сильнейших, вернув Антона Шипулина и Алексея Волкова с самоподготовки. Руководство СБР его идеей не вдохновилось.

Воевать с ветряными мельницами Гросс не стал. Он продолжал работать тренером по вызову, но уже без особого энтузиазма. Поэтому не особо расстроился, когда перед олимпийским сезоном к нему в помощники определили бывшего тренера резерва Андрея Падина, который быстро замкнул все процессы в команде на себе.

Он писал тренировочные планы, заверял их в центре спортивной подготовки и к Олимпиаде успел поругаться практически со всеми спортсменами. Гросс же просто ходил на работу и съездил в Пхенчхан туристом.

Немец просил усилить сервис-бригады, проводить больше сборов за рубежом, чтобы чаще пересекаться с мировыми лидерами на подготовительном этапе, но ломился закрытые двери. Развитие российского биатлона не входило в планы СБР. Так при чем тут Гросс?

Сергей Подгорнов

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?» Беларусь пробивает дно на ЧМХ
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
СМИ: Нападающий «Спартака» попал в сферу интересов «Сампдории»
С Чехией не сыграет Гусев, но дебютирует Сошников
Газизов: «Уфа» готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно»
Новости
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь