Белорусская биатлонистка Домрачева получила от IBU награду за спортивное поведение
ТАСС, 10 мая. Международная федерация биатлона (IBU) вручила белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой приз за спортивное поведение. Об этом сообщает
ТАСС, 10 мая. Международная федерация биатлона (IBU) вручила белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой приз за спортивное поведение. Об этом сообщает
«Домрачева получила приз за спортивное поведение благодаря своему поступку на этапе Кубка мира в Антхольце», — говорится в сообщении. Победитель в номинации был определен по результату голосования биатлонистов.
В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Домрачева боролась за второе место с итальянкой Доротеей Вирер. В последнем повороте Домрачева наступила на палку Вирер,
31-летняя Домрачева является единственной четырехкратной олимпийской чемпионкой среди биатлонисток. Она дважды завоевывала золото чемпионатов мира, а в сезоне-2014/15 выиграла общий зачет Кубка мира.