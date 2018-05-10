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15:46 (мск), источник: ТАСС

Белорусская биатлонистка Домрачева получила от IBU награду за спортивное поведение

ТАСС, 10 мая. Международная федерация биатлона (IBU) вручила белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой приз за спортивное поведение. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Источник: РИА "Новости"

«Домрачева получила приз за спортивное поведение благодаря своему поступку на этапе Кубка мира в Антхольце», — говорится в сообщении. Победитель в номинации был определен по результату голосования биатлонистов.

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В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Домрачева боролась за второе место с итальянкой Доротеей Вирер. В последнем повороте Домрачева наступила на палку Вирер, из-за чего итальянка последние несколько метров бежала с одной палкой. Белорусская спортсменка не стала обгонять Вирер и финишировала третьей. Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.

31-летняя Домрачева является единственной четырехкратной олимпийской чемпионкой среди биатлонисток. Она дважды завоевывала золото чемпионатов мира, а в сезоне-2014/15 выиграла общий зачет Кубка мира.

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