Белорусская биатлонистка Домрачева получила от IBU награду за спортивное поведение

«Домрачева получила приз за спортивное поведение благодаря своему поступку на этапе Кубка мира в Антхольце», — говорится в сообщении. Победитель в номинации был определен по результату голосования биатлонистов.

Дарья Домрачева: У президента столько забот, но он находит время разобраться в наших проблемах, это для нас очень ценно