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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Бессеберг и Реш обсуждали со спортсменами коррупцию во время выборов ЧМ-2021

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш на двух встречах со спортсменами говорили о коррупционных махинациях, которые позволили Тюмени получить право на проведение чемпионата мира в 2021 году, сообщает NRK со ссылкой на внутренние документы организации.

Источник: РИА "Новости"

Встречи с биатлонистами прошли в Оберхофе (Германия) и Антхольце (Италия) в 2017 году. Выборы места проведения ЧМ-2021 состоялись на конгрессе IBU в 2016-м. Позже Тюмень лишилась права на организацию соревнований из-за допингового скандала.

«На прошлой встрече вы (обращение к Николь Реш. — Прим. “Чемпионата”) сказали, что во время выборов на конгрессе была коррупция. Что вы делаете для того, чтобы процесс выборов был открытым?» — спросила на встрече в Антхольце американская биатлонистка Клэр Игэн.

«На выборах была коррупция. Мы предполагаем, что некоторым делегатам конгресса обещали деньги или проведение тренировочных сборов в обмен на голоса. Я думаю, что закрытый процесс выборов уменьшает вероятность коррупции», — ответил на вопрос Бессеберг.

В апреле Реш и Бессеберг временно сложили полномочия в IBU до конца расследования, которое проводит австрийская полиция. Они подозреваются в коррупции и скрытии положительных допинг-проб.

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