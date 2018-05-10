Бессеберг и Реш обсуждали со спортсменами коррупцию во время выборов ЧМ-2021

Источник: РИА "Новости"

Встречи с биатлонистами прошли в Оберхофе (Германия) и Антхольце (Италия) в 2017 году. Выборы места проведения ЧМ-2021 состоялись на конгрессе IBU в 2016-м. Позже Тюмень лишилась права на организацию соревнований из-за допингового скандала.

«На прошлой встрече вы (обращение к Николь Реш. — Прим. “Чемпионата”) сказали, что во время выборов на конгрессе была коррупция. Что вы делаете для того, чтобы процесс выборов был открытым?» — спросила на встрече в Антхольце американская биатлонистка Клэр Игэн.

«На выборах была коррупция. Мы предполагаем, что некоторым делегатам конгресса обещали деньги или проведение тренировочных сборов в обмен на голоса. Я думаю, что закрытый процесс выборов уменьшает вероятность коррупции», — ответил на вопрос Бессеберг.