Гросс официально стал старшим тренером мужской сборной Австрии
Немецкий специалист Рикко Гросс назначен старшим тренером мужской сборной Австрии.
Немецкий специалист Рикко Гросс назначен старшим тренером мужской сборной Австрии.
47-летний Гросс с 2010 года был тренером женской сборной Германии, с 2015-го — тренировал мужскую сборную России. Гросс — четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.
В сборной Австрии он сменит Рейнхарда Гёсвайнера. Помощником немца будет Людвиг Гредлер.
«Я предвкушаю начало работы с командой. Сборная Австрии немного утратила позиции, которые занимала раньше, и сейчас настало время, чтобы до конца использовать потенциал этой опытной команды и вывести на новый уровень таких молодых спортсменов, как Феликс Ляйтнер», — цитирует Гросса LAOLA1.at со ссылкой на
Новым старшим тренером женской стал Вальтер Гапп, до этого работавший со второй мужской командой. Вторыми сборными будут руководить Маркус Фишер (мужчины) и Вегард Битнес (женщины).
В группе Гросса будут готовиться Джулиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Тобиас Эберхард, Феликс Ляйтнер и Даниэль Мезотич.