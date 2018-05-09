Гросс официально стал старшим тренером мужской сборной Австрии

Источник: РИА "Новости"

47-летний Гросс с 2010 года был тренером женской сборной Германии, с 2015-го — тренировал мужскую сборную России. Гросс — четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.

В сборной Австрии он сменит Рейнхарда Гёсвайнера. Помощником немца будет Людвиг Гредлер.

«Я предвкушаю начало работы с командой. Сборная Австрии немного утратила позиции, которые занимала раньше, и сейчас настало время, чтобы до конца использовать потенциал этой опытной команды и вывести на новый уровень таких молодых спортсменов, как Феликс Ляйтнер», — цитирует Гросса LAOLA1.at со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации лыжных видов спорта Австрии (ÖSV).

Новым старшим тренером женской стал Вальтер Гапп, до этого работавший со второй мужской командой. Вторыми сборными будут руководить Маркус Фишер (мужчины) и Вегард Битнес (женщины).