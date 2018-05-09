Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без украинства: Одесса превращается в новый Севастополь - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
В Москве построят горнолыжный курорт
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Помним
Вспоминаем футболистов — участников Великой Отечественной войны и рассказываем о спортивной жизни страны в это суровое время.
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
14Последнее класико в карьере Иньесты завершилось вничью
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гросс официально стал старшим тренером мужской сборной Австрии

Немецкий специалист Рикко Гросс назначен старшим тренером мужской сборной Австрии.

Источник: РИА "Новости"

47-летний Гросс с 2010 года был тренером женской сборной Германии, с 2015-го — тренировал мужскую сборную России. Гросс — четырёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.

В сборной Австрии он сменит Рейнхарда Гёсвайнера. Помощником немца будет Людвиг Гредлер.

«Я предвкушаю начало работы с командой. Сборная Австрии немного утратила позиции, которые занимала раньше, и сейчас настало время, чтобы до конца использовать потенциал этой опытной команды и вывести на новый уровень таких молодых спортсменов, как Феликс Ляйтнер», — цитирует Гросса LAOLA1.at со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации лыжных видов спорта Австрии (ÖSV).

Новым старшим тренером женской стал Вальтер Гапп, до этого работавший со второй мужской командой. Вторыми сборными будут руководить Маркус Фишер (мужчины) и Вегард Битнес (женщины).

В группе Гросса будут готовиться Джулиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Тобиас Эберхард, Феликс Ляйтнер и Даниэль Мезотич.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Вдали от родины: как хоккеисты России отметят 9 мая
Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют на ЧМ. Почему это хорошо
День Победы затмил финал Кубка России. Репортаж из Волгограда
«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
Русский сыграет против России за Чехию. Кто он?
Российский штангист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Новости
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь