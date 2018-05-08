Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Коукалова извинилась перед Бьорндаленом за ошибку в книге
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова извинилась перед норвежцем
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова извинилась перед норвежцем
В автобиографии «Другая» Коукалова раскритиковала Бьорндалена за то, что в январе он отказался подписывать антидопинговую петицию биатлонистов. Позже чешка выяснила, что Бьорндален поставил свою подпись.
«Сильно сожалею, я совершила ужасную ошибку. Я не знала, что
По словам чешки, она извинилась перед норвежцем.
«Я исправлю ошибку в следующем издании книги. Бьорндален для меня всегда был примером для подражания в биатлоне. Рада, что он проявил характер и подписался под петицией», — сказала Коукалова.