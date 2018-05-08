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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Коукалова извинилась перед Бьорндаленом за ошибку в книге

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова извинилась перед норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом за ошибку в своей книге.

Источник: РИА "Новости"

В автобиографии «Другая» Коукалова раскритиковала Бьорндалена за то, что в январе он отказался подписывать антидопинговую петицию биатлонистов. Позже чешка выяснила, что Бьорндален поставил свою подпись.

«Сильно сожалею, я совершила ужасную ошибку. Я не знала, что Уле-Эйнар оказался единственным норвежцем, который поставил подпись», — сказала Коукалова Expressen.

По словам чешки, она извинилась перед норвежцем.

«Я исправлю ошибку в следующем издании книги. Бьорндален для меня всегда был примером для подражания в биатлоне. Рада, что он проявил характер и подписался под петицией», — сказала Коукалова.

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