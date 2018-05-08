Коукалова извинилась перед Бьорндаленом за ошибку в книге

Источник: РИА "Новости"

В автобиографии «Другая» Коукалова раскритиковала Бьорндалена за то, что в январе он отказался подписывать антидопинговую петицию биатлонистов. Позже чешка выяснила, что Бьорндален поставил свою подпись.

«Сильно сожалею, я совершила ужасную ошибку. Я не знала, что Уле-Эйнар оказался единственным норвежцем, который поставил подпись», — сказала Коукалова Expressen.

По словам чешки, она извинилась перед норвежцем.