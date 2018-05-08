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16:17 (мск), источник: Р-Спорт

Исполком IBU принял решение о реструктуризации администрации союза

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о реорганизации структуры администрации союза, сообщается в релизе IBU.

Как сообщается, в понедельник в Австрии прошло заседание исполкома IBU. Реорганизация структуры администрации IBU произойдет в ближайшие два месяца, и о данных изменениях будет сообщено дополнительно.

Также отмечается, что IBU обратился к Институту национальных антидопинговых организаций (INADO) с просьбой провести аудит антидопинговой программы союза. Кроме того, в релизе отмечается, что рабочая экспертная группа IBU по антидопингу продолжит работать с докладами, предоставленными Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также исполком одобрил предложение медицинского комитета IBU о совместной работе с Международным тестовым агентством (ITA).

Следующее заседание исполкома IBU пройдет с 1 по 3 июня.

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