Исполком IBU принял решение о реструктуризации администрации союза

Как сообщается, в понедельник в Австрии прошло заседание исполкома IBU. Реорганизация структуры администрации IBU произойдет в ближайшие два месяца, и о данных изменениях будет сообщено дополнительно.

Также отмечается, что IBU обратился к Институту национальных антидопинговых организаций (INADO) с просьбой провести аудит антидопинговой программы союза. Кроме того, в релизе отмечается, что рабочая экспертная группа IBU по антидопингу продолжит работать с докладами, предоставленными Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также исполком одобрил предложение медицинского комитета IBU о совместной работе с Международным тестовым агентством (ITA).