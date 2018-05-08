Подчуфарова: Потерялась первоначальная идея Олимпиад и спорта в целом

Источник: РИА "Новости"

«Сходили сегодня в обновлённый Олимпийский музей в Лозанне. Да, интересное место, впечатляет, затягивает история, круто сняты фильмы, выставка здорово организована, даже есть виртуальные аттракционы.

Но вот что странно. Ни малейшего трепета не вызывает всё это, того, который был раньше, в детстве или в начале спортивного пути. Показывают фильмы, какие-то ролики и интервью великих, столько всего… Всю эволюцию Олимпиад.

Но вот смотрю теперь на всё это с другой стороны. Потерялась сама первоначальная идея Олимпиад и вообще всего спорта в целом.

В свете всего происходившего последние годы смотрели на олимпийские кольца без эмоций, скорее, даже с разочарованием. Тут в один момент понимаешь что это одно большое шоу, причём абсолютно безжалостное, — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».