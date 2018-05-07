Бабиков и Юрлова пробежали необычный марафон в Австрии

«Wings for life — знаете что это такое? Благотворительный забег, который проходит по всему миру! Я давно мечтаю его пробежать и в этом году полечу в Вену для участия, там же побежит @yurlovaeka. Хочу убежать как можно дальше от CatcherCar (это машина, постепенно догоняющая участников, когда она обгоняет вас, гонка окончена).



Помимо этого я решил мотивировать себя тем, что за каждый метр дистанции переведу 1 рубль в благотворительный фонд @nashidetiufa, поэтому прошу вашей поддержки, ставьте перед собой новые цели и достигайте их!» — написал Бабиков в своем инстаграме.



Бабиков пробежал 60 км и вошел в 30 лучших бегунов среди всех участников марафона в мире. Юрлова пробежала 26 км.