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19:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бабиков и Юрлова пробежали необычный марафон в Австрии

Биатлонисты Антон Бабиков и Екатерина Юрлова приняли участие в благотворительном марафоне в Австрии Wings for life («Крылья для жизни»).

«Wings for life — знаете что это такое? Благотворительный забег, который проходит по всему миру! Я давно мечтаю его пробежать и в этом году полечу в Вену для участия, там же побежит @yurlovaeka. Хочу убежать как можно дальше от CatcherCar (это машина, постепенно догоняющая участников, когда она обгоняет вас, гонка окончена).

Помимо этого я решил мотивировать себя тем, что за каждый метр дистанции переведу 1 рубль в благотворительный фонд @nashidetiufa, поэтому прошу вашей поддержки, ставьте перед собой новые цели и достигайте их!» — написал Бабиков в своем инстаграме.

Бабиков пробежал 60 км и вошел в 30 лучших бегунов среди всех участников марафона в мире. Юрлова пробежала 26 км.

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