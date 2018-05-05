Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
В состав сборной Австрии по биатлону вошёл 42-летний Даниэль Мезотич и его дочь
Ассоциация лыжных видов Австрии (ÖSV) опубликовала состав сборной Австрии по биатлону на сезон-2018/19.
Ассоциация лыжных видов Австрии (ÖSV) опубликовала состав сборной Австрии по биатлону на сезон-2018/19.
В мужскую команду «А» включён 42-летний Даниэль Мезотич. Отметим, что в женской сборной «С» будет его дочь Соли Мезотич.
Ранее сообщалось, что бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс может возглавить мужскую сборную Австрию.
Мужчины
Первая сборная:
Джулиан Эберхард
Симон Эдер
Доминик Ландертингер.
Команда А:
Тобиас Эберхард
Феликс Ляйтнер
Даниэль Мезотич.
Женщины
Первая сборная:
Лиза Хаузер.
Команда А:
Сюзанна Хоффман
Катарина Иннерхофер
Юлия Швайгер
Дуня Здоуц.