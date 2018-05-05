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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

В состав сборной Австрии по биатлону вошёл 42-летний Даниэль Мезотич и его дочь

Ассоциация лыжных видов Австрии (ÖSV) опубликовала состав сборной Австрии по биатлону на сезон-2018/19.

В мужскую команду «А» включён 42-летний Даниэль Мезотич. Отметим, что в женской сборной «С» будет его дочь Соли Мезотич.

Ранее сообщалось, что бывший тренер мужской сборной России Рикко Гросс может возглавить мужскую сборную Австрию.

Мужчины

Первая сборная:

Джулиан Эберхард
Симон Эдер
Доминик Ландертингер.

Команда А:

Тобиас Эберхард
Феликс Ляйтнер
Даниэль Мезотич.

Женщины

Первая сборная:

Лиза Хаузер.

Команда А:

Сюзанна Хоффман
Катарина Иннерхофер
Юлия Швайгер
Дуня Здоуц.

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