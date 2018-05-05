Все русские — допингисты, а иностранцы — чистые. Так сейчас работает спорт?
Два громких
Два громких
За что дисквалифицирована Глазырина?
Ситуация в российском биатлоне и без того накалена до предела. Идёт передел собственности, разделение сфер влияний и прочие прелести межсезонья после проваленного цикла.
И вот новый скандал. Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение в отношении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Её признали виновной в применении запрещённых препаратов и дисквалифицировали на два года. Никакой дополнительной информации по мотивировочной части пока не поступало. Известно только, что дисквалификация отсчитывается от 24 апреля 2018 года. Все результаты спортсменки с конца 2013 по начало 2017 году аннулированы.
А теперь давайте разбираться с доказательствами. А их попросту нет! То есть, всё опять основано исключительно на показаниях информатора ВАДА Григория Родченкова. И всё, больше вообще никаких улик. С учётом того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно официально признал его показания недействительными, совершенно непонятно, каким образом было вынесено итоговое решение по Глазыриной.
СБР и Глазырина намерены бороться
И это единственное правильное решение в данной ситуации. Спортсменка уже заявила, что будет подавать апелляцию в CAS на решение IBU. У Глазыриной на это есть 21 день, и по словам Екатерины апелляция будет подана сразу после праздников.
Буквально минута в минуту появилось и официальное заявление от СБР, где Союз биатлонистов России сказал о несогласии с решением комиссии и намерен отстаивать права и репутацию спортсменки в Спортивном арбитражном суде.
Очень жаль, что такая оперативная реакция от наших чиновников не поступала несколько лет назад, когда всё это только начиналось. Но сожалеть о прошлом не имеет никакого смысла, поэтому необходимо добиваться оправдательного решения здесь и сейчас. Если исходить из логики, шансы есть и весьма неплохие.
При всей неоднозначности фигуры комментатора такой сценарий действительно легко прочитывается. И решение CAS по Глазыриной может стать поворотным пунктом во всей этой истории.
«Мне предложили признать приём допинга в обмен на должность в ИААФ»
Запомнили, какими доказательствами оперировали в IBU в отношении Глазыриной? А теперь давайте смотреть на ситуацию с положительной
«Допинг-офицеры пришли ко мне домой рано утром. Я был знаком с ними по предыдущим визитам. Я сдал образец мочи и указал, что принимал лекарство от гриппа. Отмечу, что по правилам ВАДА мне не следовало заранее знать о времени визита
Сразу после этого кениец признался, что ему предложили признать приём допинга в обмен на должность в ИААФ. Должность эта подразумевала борьбу с допингом. Либо в ИААФ собрались тролли самого высокого уровня, либо там реально не понимают, что происходит в структуре организации. Кипроп уже заявил, что рассчитывает отстоять своё чистое имя в спорте. Если кенийца оправдают, разве
Александр Говоров