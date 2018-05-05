Все русские — допингисты, а иностранцы — чистые. Так сейчас работает спорт?

Источник: РИА "Новости"

За что дисквалифицирована Глазырина?

Ситуация в российском биатлоне и без того накалена до предела. Идёт передел собственности, разделение сфер влияний и прочие прелести межсезонья после проваленного цикла.

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И вот новый скандал. Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение в отношении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Её признали виновной в применении запрещённых препаратов и дисквалифицировали на два года. Никакой дополнительной информации по мотивировочной части пока не поступало. Известно только, что дисквалификация отсчитывается от 24 апреля 2018 года. Все результаты спортсменки с конца 2013 по начало 2017 году аннулированы.

А теперь давайте разбираться с доказательствами. А их попросту нет! То есть, всё опять основано исключительно на показаниях информатора ВАДА Григория Родченкова. И всё, больше вообще никаких улик. С учётом того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно официально признал его показания недействительными, совершенно непонятно, каким образом было вынесено итоговое решение по Глазыриной. Во-первых, Екатерина сначала отстранили от спорта на два года, а теперь ещё и дисквалифицировали. Никакой новой информации по её делу за это время не появилась, а та, что была изначально, признана в высшей судебной инстанции неправомерной.

СБР и Глазырина намерены бороться

И это единственное правильное решение в данной ситуации. Спортсменка уже заявила, что будет подавать апелляцию в CAS на решение IBU. У Глазыриной на это есть 21 день, и по словам Екатерины апелляция будет подана сразу после праздников.

Буквально минута в минуту появилось и официальное заявление от СБР, где Союз биатлонистов России сказал о несогласии с решением комиссии и намерен отстаивать права и репутацию спортсменки в Спортивном арбитражном суде.

Очень жаль, что такая оперативная реакция от наших чиновников не поступала несколько лет назад, когда всё это только начиналось. Но сожалеть о прошлом не имеет никакого смысла, поэтому необходимо добиваться оправдательного решения здесь и сейчас. Если исходить из логики, шансы есть и весьма неплохие.

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев уже высказал предположение, что Глазырина — это только первая ласточка в новой череде атак на российский биатлон и спорт в целом.

При всей неоднозначности фигуры комментатора такой сценарий действительно легко прочитывается. И решение CAS по Глазыриной может стать поворотным пунктом во всей этой истории.

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«Мне предложили признать приём допинга в обмен на должность в ИААФ»

Запомнили, какими доказательствами оперировали в IBU в отношении Глазыриной? А теперь давайте смотреть на ситуацию с положительной допинг-пробой у олимпийского чемпиона из Кении Абселя Кипропа, которая стала достоянием общественности в это же самое время. Один из его тестов дал положительный результат на эритпропоэтин. Да-да, тот самый. Кипроп должен был выйти на старт этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе 4 мая, но уже, естественно, не числится среди участников. Вот как сам кениец объяснил ситуацию.

«Допинг-офицеры пришли ко мне домой рано утром. Я был знаком с ними по предыдущим визитам. Я сдал образец мочи и указал, что принимал лекарство от гриппа. Отмечу, что по правилам ВАДА мне не следовало заранее знать о времени визита допинг-офицеров, особенно во внесоревновательный период. После того как я передал им образец мочи, один из них спросил, не мог бы я дать им немного денег. Я решил перевести им деньги через мобильное приложение, но тогда я не видел связи между их просьбой и моим образцом. Сейчас, оглядываясь назад, я ясно понимаю, что они вымогали у меня деньги за предварительное уведомление о времени прихода. Я предполагаю, что перевёл меньше денег, чем они ожидали, поэтому они испортили мой образец».

Кипроп не стал ограничиваться словами, а даже представил скриншот с мобильного телефона с информацией о переводе денег допинг-офицеру. Картинка появилась у нашего старого знакомого из Германии журналиста Хайо Зеппельта.

Сразу после этого кениец признался, что ему предложили признать приём допинга в обмен на должность в ИААФ. Должность эта подразумевала борьбу с допингом. Либо в ИААФ собрались тролли самого высокого уровня, либо там реально не понимают, что происходит в структуре организации. Кипроп уже заявил, что рассчитывает отстоять своё чистое имя в спорте. Если кенийца оправдают, разве кто-то удивится? Ведь общественность на его стороне! Только вот эта самая общественность без суда и следствия отстраняет и дисквалифицирует российскую спортсменку при отсутствии внятных доказательств. И дальше будет только хуже.