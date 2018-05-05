Тихонов: Закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон

Источник: РИА "Новости"

«Что делать? Принять такой закон, как у итальянцев. Уголовное дело. Сейчас по ходокам опять — тренер, которого дисквалифицировали, тренировал легкоатлетов, теперь отстранили наших ходоков от Кубка мира. Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать закон, потому что его нет.

Закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон. Это непонятно — то ли поощрить, то ли наказать. Думаю, что мы находимся накануне ещё нескольких скандалов, — сказал Тихонов в эфире ТК «Матч ТВ».