Глазырина: IBU никаких фактов и доказательств не предъявил
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей двухлетней дисквалификации за использование допинга.
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей двухлетней дисквалификации за использование допинга.
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей двухлетней дисквалификации за использование допинга.
«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. В любом случае буду судиться. Последнее заседание по моему делу было 10 октября, после которого должны были вынести
IBU никаких фактов, доказательств не предъявил. Ничего нового. Единственное, что у них есть — упоминание в докладе Макларена. Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя, — цитирует Глазырину «Р-Спорт».