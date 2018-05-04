Глазырина: IBU никаких фактов и доказательств не предъявил

«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. В любом случае буду судиться. Последнее заседание по моему делу было 10 октября, после которого должны были вынести какое-то решение. Но всю зиму я пропускала, ждала этого решения. И его вынесли только после сезона.