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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Глазырина: IBU никаких фактов и доказательств не предъявил

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей двухлетней дисквалификации за использование допинга.

Источник: РИА "Новости"

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей двухлетней дисквалификации за использование допинга.

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«Я буду подавать апелляцию в CAS на решение IBU, это будет в ближайшую неделю после праздников. В любом случае буду судиться. Последнее заседание по моему делу было 10 октября, после которого должны были вынести какое-то решение. Но всю зиму я пропускала, ждала этого решения. И его вынесли только после сезона.

IBU никаких фактов, доказательств не предъявил. Ничего нового. Единственное, что у них есть — упоминание в докладе Макларена. Я буду бороться до конца, буду отстаивать свое имя, — цитирует Глазырину «Р-Спорт».

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