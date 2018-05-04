Тренер Глазыриной назвала абсурдными утверждения о применении спортсменкой допинга

Слушания по делу Глазыриной состоялись 16 октября 2017 года, в ходе которых антидопинговая панель IBU во главе с немецким профессором по праву Кристофом Веддером рассмотрела все представленные по делу факты и доказательства. В результате спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил, а именно в использовании запрещенных веществ (пункт 2.2 Антидопинговых правил IBU). Срок дисквалификации отсчитывается с 24 апреля 2018 года. IBU аннулировал все результаты, показанные спортсменкой в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, Глазырина может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

«Катя до сегодняшнего дня не думала завершать свою спортивную карьеру, она продолжает усиленно тренироваться, несмотря ни на что, — заметила Стремоусова. — Когда я узнала, что Катя дисквалифицирована, то у меня даже ноги подкосились. Скажу честно, мы ждали положительного решения».

«Считаю, что Глазыриной нужно идти в суд в поисках справедливости. Но для этого нужны большие деньги, насколько я понимаю. Откуда нам их взять самим?», — продолжила тренер.

Тренер Глазыриной подчеркнула, что все обвинения в адрес своей спортсменки она считает абсурдными. «У нас с ней никогда не было речи о том, чтобы использовать допинг, поэтому я не верю, что Глазырина в чем-то виновата. Говорят, что допинг у нее нашли в сезоне-2013/2014. Но посмотрите, как она тогда выступала — результатов вообще никаких не было, так что это за допинг такой был, чтоб после него так плохо выступать?», — отметила собеседница ТАСС.