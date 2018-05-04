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15:00 (мск), источник: ТАСС

СБР не согласен с дисквалификацией Глазыриной и намерен отстаивать права спортсменки в CAS

ТАСС, 4 мая. Союз биатлонистов России (СБР) не согласен с дисквалификацией Екатерины Глазыриной и намерен отстаивать ее права и репутацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом говорится в заявлении СБР.

В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года.

«В связи с решением IBU о дисквалификации Глазыриной Союз биатлонистов России официально заявляет о своем несогласии с выводами комиссии IBU и намерении отстаивать права и репутацию спортсменки в CAS, — говорится в заявлении. — СБР обращает внимание, что в разбирательствах по делу о нарушении российской спортсменкой антидопинговых правил, длившихся два с половиной года, с момента первого слушания не появилось новых данных. Итоговое решение по делу Екатерины Глазыриной основано исключительно на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, подлинность и объективность которых была многократно и успешно оспорена в слушаниях по делам других российских спортсменов. СБР подчеркивает свою непримиримую позицию в отношении допинга, но заявляет о своем решительном намерении обратиться в CAS для установления справедливости в данном разбирательстве».

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Срок дисквалификации отсчитывается с 24 апреля 2018 года. IBU аннулировал все результаты, показанные спортсменкой в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Глазырина может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от стартов на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских атлетов, которые, как утверждается, причастны к допинговым махинациям на Играх в Сочи. Глазырина, вошедшая в состав сборной России на ЧМ-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля, выступить на нем не смогла.

31-летняя спортсменка шесть раз становилась призером этапов Кубка мира. Дважды она завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (2010, 2011).

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