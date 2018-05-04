Биатлонистка Глазырина признана виновной в нарушении антидопинговых правил

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

Слушания по делу Глазыриной состоялись 16 октября 2017 года, в ходе которых антидопинговая панель IBU во главе с немецким профессором по праву Кристофом Веддером рассмотрела все представленные по делу факты и доказательства. В результате спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил, а именно в использовании запрещенных веществ (пункт 2.2 Антидопинговых правил IBU).

Срок дисквалификации отсчитывается с 24 апреля 2018 года. IBU аннулировал все результаты, показанные спортсменкой в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Глазырина может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

В указанный период биатлонистка один раз поднималась на подиум этапов Кубка мира. В сезоне-2014/15 на этапе в австрийском Хохфильцене она стала второй в гонке преследования. На Олимпийских играх в Сочи Глазырина стала 61-й в индивидуальной гонке. Сезон-2015/16 Глазырина пропускала из-за рождения ребенка.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от стартов на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских атлетов, которые, как утверждается, причастны к допинговым махинациям на Играх в Сочи. Глазырина, вошедшая в состав сборной России на ЧМ-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля, выступить на нем не смогла.