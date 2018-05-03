Бьорндален слишком крут для сборной России
Великий норвежский спортсмен может возглавить нашу мужскую сборную. Нужно ли?
Великий норвежский спортсмен может возглавить нашу мужскую сборную. Нужно ли?
На некоторых норвежских сайтах появилась информация о том, будто Оле Эйнар Бьорндален ведет переговоры с Россией. Якобы восьмикратному олимпийскому чемпиону предлагают возглавить мужскую сборную нашей страны. Если все так и случится, это станет большой сенсацией в мире биатлона. Примерно, как если бы Джанлуиджи Буффон после нынешнего сезона
А КТО ВЕЛ С НИМ ПЕРЕГОВОРЫ?
Оле Эйнар успел сообщить, что впервые слышит о российском варианте. Но это не удивительно, во время таких переговоров люди часто предпочитают осторожничать и не бежать впереди паровоза. Другое дело, что пока совершенно непонятно, кто мог бы начать вести с норвежцем диалог. Ведь у Союза биатлонистов России (СБР) пока нет президента. Точнее, есть — Александр Кравцов. Но он уже просто дорабатывает свой срок, ожидая, когда его сменит другой руководитель.
Кандидатов на пост главы СБР сейчас три. При этом Дмитрий Алексашин — чисто формальный. Он регулярно выставляет свою кандидатуру на выборах, а затем снимается в
Двум другим кандидатам, Владимиру Драчеву и Виктору Майгурову, позвонили корреспонденты «СЭ».
— Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся, — сказал Драчев. — Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьез не подумать над этим вопросом? Тут, конечно, несколько серьезных моментов.
Выходит, Драчеву идея о приглашении в команду суперзвезды понравилась, но он прямым текстом сказал, что сам прочитал о ней.
— Впервые об этом слышу, — сообщил в свою очередь Майгуров. — По крайней мере, в моем присутствии это ни разу не обсуждалось. И с моей стороны как кандидата в президенты СБР такой инициативы не было. Ничего не имею против Бьорндалена, но я не могу приглашать в сборную специалиста, который никогда не работал тренером. Я бы лучше увидел Бьорндалена в руководстве IBU, нежели на тренерском посту.
Майгурову, как можно заметить, мысль о приглашении норвежца вообще не близка. Так что же его
ГОТОВЫ ЛИ К ЭТОМУ НАШИ СПОРТСМЕНЫ?
Допустим, переговоры действительно идут.
Встает другой вопрос: насколько его приход в российскую команду действительно целесообразен? Дело тут даже не в отсутствии тренерского опыта. По части методики и особенно ее воплощения в практику он даст фору любому именитому специалисту. У такого суперпрофи, как Бьорндалена, наверняка сохранились подробно расписанные дневники еще с юниорского возраста.
Вот только, будучи невероятно ответственным, он наверняка будет ждать того же и от людей, с которыми работает. Готовы ли наши спортсмены отдаться тренировочному процессу в той же степени, в какой делал это норвежец? Полностью довериться ему? Судя по работе с Рикко Гроссом, не очень. Немец ведь тоже не пень с горы — четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. А в нем в
Понятно, что Бьорндален — икона. И
Оле Эйнар ради успеха в спорте ставил на карту все. Его не пугало ни слишком раннее начало сезона, ни очень позднее его завершение. Вы слышали, чтобы он
От большинства наших спортсменов, как правило, после гонок слышишь
Хотя, кто знает. Вдруг Бьорндален настолько талантлив, что сумеет подобрать правильные ключики и на этот раз. Ему не привыкать удивлять весь мир.