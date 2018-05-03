Бьорндален слишком крут для сборной России

Источник: AFP 2018

На некоторых норвежских сайтах появилась информация о том, будто Оле Эйнар Бьорндален ведет переговоры с Россией. Якобы восьмикратному олимпийскому чемпиону предлагают возглавить мужскую сборную нашей страны. Если все так и случится, это станет большой сенсацией в мире биатлона. Примерно, как если бы Джанлуиджи Буффон после нынешнего сезона все-таки завершил свою выдающуюся карьеру — и принял бы российскую футбольную сборную. И тот, и другой — настоящие легенды и воплощение профессионализма.

А КТО ВЕЛ С НИМ ПЕРЕГОВОРЫ?

Оле Эйнар успел сообщить, что впервые слышит о российском варианте. Но это не удивительно, во время таких переговоров люди часто предпочитают осторожничать и не бежать впереди паровоза. Другое дело, что пока совершенно непонятно, кто мог бы начать вести с норвежцем диалог. Ведь у Союза биатлонистов России (СБР) пока нет президента. Точнее, есть — Александр Кравцов. Но он уже просто дорабатывает свой срок, ожидая, когда его сменит другой руководитель.

Кандидатов на пост главы СБР сейчас три. При этом Дмитрий Алексашин — чисто формальный. Он регулярно выставляет свою кандидатуру на выборах, а затем снимается в чью-то пользу. Как правило, почему-то, в пользу будущего победителя. В любом случае, брать на себя инициативу и вести переговоры с Бьорндаленом он бы вряд ли стал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhHgwNMnLHz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.24694376528117% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhHgwNMnLHz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи в новом жизненном этапе, Уле! / I have always thought your career will last forever. You have always been and you will always be my role model of a great athlete. It has been an honour to compete alongside you. All the best in the future! @oleeinarbjorndalen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-03T17:53:08+00:00">Apr 3, 2018 at 10:53am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Двум другим кандидатам, Владимиру Драчеву и Виктору Майгурову, позвонили корреспонденты «СЭ».

— Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся, — сказал Драчев. — Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьез не подумать над этим вопросом? Тут, конечно, несколько серьезных моментов. Во-первых, интересно ли ему это и готов ли он согласиться на такое предложение? Во-вторых, финансовый вопрос. Он же не будет работать за ту зарплату, что получают наши специалисты. В любом случае, приглашение такого легендарного спортсмена самым положительным образом сработало бы на имидж российского биатлона в современных реалиях. Мысль о приглашении Бьорндалена очень интересная.

Выходит, Драчеву идея о приглашении в команду суперзвезды понравилась, но он прямым текстом сказал, что сам прочитал о ней.

— Впервые об этом слышу, — сообщил в свою очередь Майгуров. — По крайней мере, в моем присутствии это ни разу не обсуждалось. И с моей стороны как кандидата в президенты СБР такой инициативы не было. Ничего не имею против Бьорндалена, но я не могу приглашать в сборную специалиста, который никогда не работал тренером. Я бы лучше увидел Бьорндалена в руководстве IBU, нежели на тренерском посту.

Майгурову, как можно заметить, мысль о приглашении норвежца вообще не близка. Так что же его все-таки звал? Или кто-то из опрошенных просто лукавит?

Биатлонисты сборной России (слева направо) Антон ШИПУЛИН, Дмитрий МАЛЫШКО, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ | Источник: AFP 2018

ГОТОВЫ ЛИ К ЭТОМУ НАШИ СПОРТСМЕНЫ?

Допустим, переговоры действительно идут. Все-таки с норвежской федерацией Бьорндален не в самых теплых отношениях, а думать, как жить дальше, надо.

Встает другой вопрос: насколько его приход в российскую команду действительно целесообразен? Дело тут даже не в отсутствии тренерского опыта. По части методики и особенно ее воплощения в практику он даст фору любому именитому специалисту. У такого суперпрофи, как Бьорндалена, наверняка сохранились подробно расписанные дневники еще с юниорского возраста.

Вот только, будучи невероятно ответственным, он наверняка будет ждать того же и от людей, с которыми работает. Готовы ли наши спортсмены отдаться тренировочному процессу в той же степени, в какой делал это норвежец? Полностью довериться ему? Судя по работе с Рикко Гроссом, не очень. Немец ведь тоже не пень с горы — четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. А в нем в какой-то момент засомневались все. И слушали его в прошедшем сезоне лишь для приличия: кто-то работал с личным тренером, кто-то по своим ощущениям.

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Понятно, что Бьорндален — икона. И какое-то время его авторитет будет безоговорочным. Но привыкаешь ко всему. Испытывают ли игроки футбольного «Зенита» сейчас трепет перед Роберто Манчини? А он вообще-то выигрывал чемпионаты Италии и Англии.

Оле Эйнар ради успеха в спорте ставил на карту все. Его не пугало ни слишком раннее начало сезона, ни очень позднее его завершение. Вы слышали, чтобы он когда-нибудь жаловался на усталость и говорил, что хочет домой? Бьорндален научился чувствовать свой организм идеально. Он знал, когда и какую работу нужно проделать, чтобы выйти на пик формы. Представлял, в каком состоянии будет на промежуточных этапах. И всегда мог объяснить, почему здесь скорость у него была высокой, а на следующем этапе — нет.

От большинства наших спортсменов, как правило, после гонок слышишь что-то вроде: «Сам не пойму, почему не бежалось. Вроде бы все делали нормально». И так на протяжении всего сезона. Так что, возможно, получится, что Бьорндален и наши сборники будут общаться на разных языках. Во всех смыслах. Вещи, которые кажутся ему элементарными, здесь могут быть совершенно непонятными. Может быть, Оле Эйнар слишком крут для нашей нынешней команды, и она сначала должна созреть для его прихода.